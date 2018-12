Smog, revocate da giovedì le limitazioni a Brescia

Saranno revocati da domani 27 dicembre le limitazioni di primo livello nei comuni interessati della provincia di Brescia. Ieri - si legge infatti in una nota - in provincia di Brescia la concentrazione media di PM10 si e' mantenuta al di sotto del limite per il secondo giorno consecutivo, pertanto a partire da domani verranno revocati in automatico i provvedimenti temporanei. Le medie sono state inferiori alla soglia in tutte le province lombarde, con qualche isolato superamento in alcune stazioni brianzole (Cantu' 56, Meda 51). Poiche' la situazione della qualita' dell'aria si mantiene generalmente al di sotto della soglia dei 50 micro grammi per metro cubo, non ci saranno limitazioni nelle province della Lombardia. La situazione verra' rivalutata lunedi' 31 dicembre, anche in considerazione della condizioni tendenzialmente favorevoli all'accumulo per i prossimi giorni.