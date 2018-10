Smog, Sala: "Blocchi auto? Priorità è salute milanesi, non torno indietro"

Smog, Sala: "Priorità è salute milanesi, non torno indietro"

Hanno fatto rumore le parole dell'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo sulle limitazioni temporanee alla circolazione dei diesel Euro 4 entrate in vigore martedì a Milano e primo hinterland per effetto del Protocollo Aria concordato dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Cattaneo ha di fatto puntato l'indice contro i limiti di tale regolamento, invocando maggiore discrezionalità e invitando a concentrare gli sforzi sulla riduzione dei consumi nel riscaldamento domestico. Giunge la replica del sindaco di Milano Beppe Sala: "La priorità è la salute dei milanesi. Non è che sono insensibile al fatto che questa è anche la città del commercio e dell’impresa, ma non sono tantouso a prendere decisioni e poi tornare indietro. Noi andremo avanti per la nostra strada e il punto fondamentale sarà il passaggio all’Area B in gennaio e, quindi, al primo livello di divieto fino ai diesel Euro 3".

Come raccontato da Affaritaliani.it Milano, contro Cattaneo anche il gruppo regionale del Pd. Si aggiunge, come riporta il quotidiano Il Giorno, anche la voce del presidente regionale di Legambiente Barbara Meggetto: "Basta deroghe per i diesel, ne abbiamo pieni i polmoni. Di fronte all’enorme problema dell’inquinamento dell’aria che colpisce i lombardi, l’assessore Cattaneo non trova di meglio che parlare di flessibilità a favore della circolazione di mezzi inquinanti. Servono ben altri provvedimenti perevitare continue emissioni in atmosfera: la politica smetta di giocare con le deroghe. Colpisce quindi che per le politiche dell’aria Regione Lombardia abbia stanziato solo 6,5 milioni mentre, per esempio, solo la città di Milano 30 milioni. Aspettiamo da anni misure strutturali forti che abbiano come obiettivo vietare progressivamente la circolazione a tutti i diesel, incentivarne la sostituzione grazie a contributi economici, liberare traffico dalle strade con un piano massiccio di intervento sul trasporto pubblico. Tutto questo è possibile solo con la regia e la guida della Regione perchè l’emergenza smog non si ferma al confine di due enti locali".

Con Cattaneo è invece il capogruppo milanese di Forza Italia Fabrizio De Pasquale: "Milano ha registrato ad ottobre vari superamenti delle soglie e ha già sforato le 35 giornate annuali di smog concesse dall’Unione Europea. Questo significa che la lotta alle polveri condotta con l’armamentario ideologico della sinistra durante le giunte Sala e Pisapia non funziona".