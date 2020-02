Smog, Sala: domenica a piedi ha aiutato. Discussione su Craxi necessaria

Un giudizio sulla domenica a piedi a Milano, dove il traffico e' stato bloccato dalle 10 alle 18? "Penso che sia andato bene ma sono un po' di parte. Detto questo ho visto anche tanta gente molto contenta. Il giudizio che do e' ampiamente positivo. Di lamentele non ne ho viste cosi' tante". Cosi' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un commento sull'iniziativa del Comune, questa mattina a margine dell'apertura dell'anno accademico delle Scuole civiche. "Ho visto che i dati Arpa sull'inquinamento e sono positivi - ha spiegato Sala - Nelle premesse non voleva essere qualcosa di risolutivo, pero' ha aiutato nel suo piccolo". "E' uno dei tanti elementi su cui bisogna lavorare" per ridurre lo smog, ma al momento "e' inutile dire se lo ripeteremo o no, dipendera' da quali saranno le condizioni" ha concluso il primo cittadino.

Sala, discussione in Consiglio su Craxi utile per riflettere sulla figura politica

La memoria e il lascito politico di Bettino Craxi "non è che si risolve in una discussione in Consiglio comunale. Oggi è anche difficile trovare un luogo e una ragione per cui si debba parlare di Craxi, ma è necessario anche perché a lui è associata una parola come socialismo che è un po' scomparsa dal nostro lessico", ha detto il sindaco di Milano sul dibattito in Consiglio comunale sulla figura di Craxi. Per Sala "è importante recuperare questa riflessione. Quindi penso che sarà un primo passo giusto rispetto a una riflessione su un periodo storico importante per il nostro Paese".