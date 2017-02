Smog, Scanagatti: “Regione non scarichi la responsabilità sui Comuni"



“Non è colpa dei sindaci se la Regione non vuole applicare un provvedimento antismog valido e automatico su scala regionale e non è certo colpa dei sindaci se il trasporto pubblico, valido antidoto allo smog prodotto dal traffico, non viene potenziato e anzi viene continuamente penalizzato. Sulla mancata attivazione delle misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico non è apprezzabile lo scaricabarile sui comuni da parte della Regione”. Lo dichiara il presidente di Anci Lombardia e sindaco di Monza, Roberto Scanagatti, a seguito del protrarsi dell'emergenza smogin questi giorni.



"Anci Lombardia ha più volte sollecitato l’amministrazione regionale ad assumersi le sue responsabilità. Come Associazione abbiamo rivolto diversi appelli alla Regione affinché applicasse la normativa regionale antismog, che consente di limitare la circolazione dei veicoli in presenza di prolungate emergenze inquinamento. Questo è sempre possibile e abbiamo auspicato che il protocollo sottoscritto tra Anci Lombardia e Regione contenesse, come ultima ratio, questa leva. Purtroppo così non è stato", continua Scanagatti. "Il protocollo firmato rappresenta comunque un passo avanti verso la sensibilizzazione dei sindaci, offrendo loro una notevole semplificazione per quel che riguarda l'analisi e le previsioni dell'evoluzione dell'inquinamento e le relative misure da adottare, secondo criteri di omogeneità e rapidità. Pertanto, invece di accusare i Sindaci, Regione Lombardia dovrebbe attivarsi in prima persona per favorire l’applicazione diffusa di tali misure".