Snam Partners Day alle Officine del Volo di Milano

In corso a Milano lo Snam Partners Day 2018: alle Officine del Volo di via Mecenate presenti anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il sottosegretario agli Affari Regionali Stefano Buffagni, il presidente fondazione Cariplo Guzzetti, il presidente Cdp Tononi, ad Snam Alverà, il presidente Seat De Meo, ad A2A Camerano. Tra i numerosi temi di rilievo nazionale, focus anche su alcune tematiche locali e lombarde in particolare.

Snam Partners Day, Ravanelli (F2i): "Siamo interessati a Brebemi"

Così ad esempio, a margine dell'evento, Renato Ravanelli, ad di F2i: "Stiamo studiando il dossier delle infrastrutture autostradali. Brebemi si', Aspi no". Una risposta a chi gli chiedeva dell'ipotesi che il fondo possa rilevare una quota di Autostrade per l'Italia. F2i, aggiunge, guarda invece a Brebemi "perche' riteniamo sia il punto di ingresso piu' compatibile" per entrare nel settore "pero' siamo molto lontani per parlare di concreto qualcosa".

Fontana: "Chiedo a Conte incentivi per sostituire vetture inquinanti"

"Chiedo al presidente del Consiglio di istituire un tavolo di confronto con le regioni del Bacino Padano per mettere in campo una serie di incentivi che con un aiuto nazionale possano dare risposta per permettere la sostituzione dei mezzi piu' inquinanti". A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rivolgendosi al premier Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento allo Snam Partner's Day 2018 a Milano. "Lo stesso discorso - ha aggiunto Fontana - bisognerebbe fare per i riscaldamenti e l'attivita' produttiva. Bisogna migliorare la situazione perche' l'Europa ci osserva e ha gia' mosso delle infrazioni a cui dobbiamo dare risposte".

Accordo Seat-Snam per gas naturale e rinnovabile

Questa mattina, prima dello Snam Partners Day 2018 il presidente di Seat Luca de Meo e l'amministratore delegato di Snam Marco Alverà hanno firmato un accordo strategico per promuovere l'utilizzo del gas naturale e del gas rinnovabile per la mobilita' sostenibile, oltre a progetti di ricerca e sviluppo in questo ambito. La condivisione di mercati strategici come l'Italia, la Francia e l'Austria - riferisce un comunicato - consentira' a Seat e Snam di realizzare sinergie per dare impulso a Cng e bio-CNG come alternative piu' pulite e convenienti rispetto ai carburanti tradizionali. In base all'accordole aziende esploreranno opportunita' di sviluppo di business e iniziative rivolte ai rivenditori, ai clienti commerciali e agli automobilisti per promuovere il sistema delle stazioni di rifornimento di gas naturale e l'individuazione di nuovi progetti tecnologici. Seat e Snam collaboreranno inoltre nello sviluppo di servizi di mobilita' e nella creazione di nuovi prodotti, con l'obiettivo di offrire un valore aggiunto ai proprietari di questo tipo di veicoli. L'accordo, che potra' essere esteso agli altri brand del gruppo Volkswagen, include anche iniziative per lo sviluppo tecnologico del biometano, fonte rinnovabile che consente un'ulteriore riduzione delle emissioni.