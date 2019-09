Aspettando la Serie A, a Sedriano c’è un Milan-Napoli davvero speciale

di Lorenzo Zacchetti

Nel weekend di sosta della Serie A maschile, gli appassionati milanesi possono godersi la versione femminile di una classica del nostro calcio: Milan-Napoli, in programma sabato 7 settembre al Centro Sportivo Sedriano Football Center.

Si tratta di un test molto significativo per le rossonere di Maurizio Ganz, viste le ambizioni della squadra partenopea. Neopromosso in Serie B, il Napoli punta dichiaratamente al doppio salto, come dimostra una campagna acquisti molto ambiziosa.

Il nuovo direttore sportivo Gianni D’Ingeo, reduce dai successi conseguiti con l’Inter, ha rafforzato la squadra con numerosi innesti: l’americana Mariah Cameron (ex Capitana di Washington State), la brasiliana Ana Carolina Dias De Almeida Sampaio (dal Flamengo), l’albanese Fitore Govori (che fa parte della nazionale), Chiara Groff (ex Pink Sport Bari e Fortitudo Mozzecane), Federica Cavicchia (dal Tavagnacco), Federica Cafferata (dal Genoa), Alessia Parnoffi (dalla Lazio), Federica Russo (dalla Juventus), Elisabetta Oliviero (dal Sassuolo), la trequartista Giusy Moraca (di ritorno dopo l’esperienza nel fùtsal), Alessandra Nencioni (dalla Florentia, forte anche di un’esperienza negli USA), la greca Tatiana Georgiou (ex PAOK) e la sua connazionale Despoina Chatznikolau, giovane attaccante aggregata alla rosa dopo aver convinto lo staff tecnico durante il provino estivo.

Una lista impressionante di rinforzi messi a disposizione dell’allenatore Geppino Marino, confermato per le prossime due stagioni dopo aver conquistato la promozione in Serie B.

Che il Napoli sia pronto per il secondo salto consecutivo lo testimoniano anche i riscontri delle amichevoli: più ancora di vittorie squillanti come il 10-1 alle ragazze del Pescara, colpisce il pareggio con la rappresentativa maschile del Castel Di Sangro.

L’amichevole con il Milan sarà davvero un test molto interessante… e non solo perché l’attaccante nazionale Valentina Giacinti, che con le rossonere è stata capocannoniere degli ultimi due campionati di Serie A, ha vestito la casacca partenopea nella stagione 2012/13.

Il test di Sedriano chiude la lunga estate del calcio femminile, tastando il polso della condizione delle squadre prima della ripresa dei campionati.

Il 14 settembre comincia la Serie A, con Roma-Milan come match-clou della prima giornata.

Il 15 settembre inizia la Serie B, con il Napoli impegnato sul campo del Cesena.

Il 15 parte anche il campionato Primavera. Il Milan non si è iscritto al torneo, ragione per cui è stato multato di 20.000 euro dalla Figc. Il Napoli invece ci sarà, dopo aver lanciato una campagna di reclutamento via social per le ragazze nate dal 2000 in avanti e che sognano di giocare a calcio con la maglia azzurra. In bocca al lupo!

soccergirlsmagazine@gmail.com