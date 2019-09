Attlio Sorbi, dal mondiale alla Serie A: "La mia Inter tra le protagoniste"

di Lorenzo Zacchetti

Dopo aver vissuto l'avventura delle Azzurre al mondiale francese, dove era vice di Milena Bertolini, Attilio Sorbi si prepara a guidare l'Inter Women nel campionato di Serie A.

La squadra nerazzurra non può essere una neopromossa come tutte le altre. Per blasone, fascino e aspettative, la formazione milanese non può accontentarsi di fare la comprimaria. Intervistato da Inter TV, il nuovo tecnico ne è convinto: "Proveremo ad essere tra le protagoniste, non saprei dire oggi cosa potremo fare. Ma sono convinto che ci potremo togliere molte soddisfazioni".

In occasione della presentazione della partnership stipulata con la Rinascente, Attilio Sorbi ha parlato anche con Sky Sport: "Credo che il Mondiale abbia dato un'apertura straordinaria per il calcio femminile, è stato qualcosa di davvero importante. Ci vanno le giocatrici più brave, quelle che hanno delle qualità notevoli. Credo che l'Inter, che non faceva parte del campionato di Serie A fino a poco fa, mancasse a un campionato così. Può essere una delle squadre ad ambire qualcosa di importante".

"Fare delle griglie penso sia abbastanza difficile, certe società hanno anche un'esperienza diversa. Abbiamo allestito una squadra importante e competitiva, proveremo ad essere protagonisti. Ci sono 14 nuove giocatrici, di cui cinque straniere, credo che vada dato loro un po' di tempo per ambientarsi. L'Inter è un brand così importante che non si può pensare di allestire una squadra solo per partecipare. Sono rimaste delle giocatrici che hanno vinto un campionato, dal settore giovanili arrivano ottimi elementi. Sono convinto che proveremo ad essere protagonisti".

Il campionato di Serie A femminile 2019/20 comincia sabato 14 settembre e il primo impegno dell'Inter sarà in casa contro l'Hellas Verona.

