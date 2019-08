Azzurre, buona la prima: in Israele tre gol e tre punti verso Euro 2021

di Lorenzo Zacchetti

La nazionale femminile parte col piede giusto nelle qualificazioni a Euro 2021: tre gol e tre punti sono il bottino dell'esordio sul campo di Israele, nonostante qualche sofferenza di troppo.

Che non sarebbe stata una passeggiata Milena Bertolini lo aveva messo in conto, invitando già alla vigilia della partita a non sottovalutare un avversario sfavorito nel pronostico.

I fatti le hanno dato ragione. Sotto per un diagonale di Goor, le azzurre hanno raggiunto il pareggio solo nei minuti di recupero del primo tempo, grazie una spettacolare conclusione di Girelli. L'attaccante della Juventus ha sfruttato al meglio il cross della milanista Giuliani, calciando al volo con potenza e precisione un tiro imprendibile per Cohen.

Modificato l'atteggiamento tattico, nella ripresa l'Italia ha fatto valere le proprie superiori qualità tecniche, andando in gol due volte. La prima rete, della romanista Bartoli, è stata altrettanto spettacolare, con un tiro “alla Del Piero” dal limite sinistro dell'area israeliana.

Il gol dell'1-3 è stato firmato da Giacinti, abile e fredda nel girare in rete un pallone malamente sfuggito alla presa della portiera avversaria in uscita.

Bello anche il gol di Awad, con una botta dal limite dell'area azzurra, che ha accorciato le distanze, quando ormai però il tempo regolamentare era scaduto. Qualche brivido di troppo durante il recupero ha accompagnato il tentativo di acciuffare il pareggio in extremis da parte di Israele, ma Giuliani non si è fatta sorprendere.

“La ripresa è sempre difficile”, ha detto la c.t. Bertolini nelle interviste del post-partita. “Ora si tratta di riposare e di preparare con calma la prossima partita”.

Le Azzurre il 3 settembre disputeranno la seconda gara di qualificazione, ancora in trasferta: a Tblisi, contro la Georgia.

L'11 settembre inizia la Champions League, con impegni durissimi per le squadre italiane. La Juve sfidera il Barcellona, vicecampione d’Europa, mentre la Fiorentina se la vede con l’Arsenal, campione d’Inghilterra

Il 14 settembre riparte il campionato di Serie A.



Israele-Italia 2-3

Reti: 32′ Goor, 45’+2 Girelli, 64′ Bartoli, 71′ Giacinti, 91′ Awad

Israele (4-2-3-1): A. Cohen; D. Sofer (dal 49′ Shanab) (dal 51′ Schulmann), Barkal (dal 75′ Elinav), Sade, Nakav; Awad, Sendel; Efraim, V. Cohen, Goor; Bech. Ct. Burstein. A disp. Rubin, O. Sofer, David, Schulmann, Avital, Abo Shanab, Shimrich, Shtainshnaider, Elinav.

Italia (4-4-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Galli (dal 55′ Serturini), Giugliano, Cernoia; Girelli (dal 77′ Caruso), Giacinti (dall’80’ Tarenzi). Ct. Bertolini. A disp. Durante, Baldi, Rosucci, Caruso, Sabatino, Marinelli, Tarenzi, Serturini, Fusetti, Bonfantini, Tucceri Cimini.

Arbitro: Tsiareshka (BLG)

