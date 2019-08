Calcio femminile: Bonansea salta nazionale e Champions

di Lorenzo Zacchetti

Torna in campo la nazionale femminile, dopo l’entusiasmo suscitato dalla partecipazione ai mondiali in Francia. Il nuovo obiettivo delle azzurre è accedere agli europei del 2021, che si disputeraanno in Inghilterra. I primi impegni nelle qualificazioni sono giovedì 29 agosto a Tel Aviv contro Israele e martedì 3 settembre a Tblisi contro la Georgia.

Milena Bertolini ha convocato 23 giocatrici per il doppio impegno, tra cui figurano cinque novità rispetto al mondiale: le due portiere Francesca Durante (Fiorentina) e Rachele Baldi (Empoli), la difensora Martina Lenzini (Sassuolo) e le centrocampiste Agnese Bonfantini (Roma) e Arianna Caruso (Juventus).

La portiera romanista Rosalia Pipitone, la più “vecchia” del gruppo mondiale, ha scelto autonomamente di lasciare la nazionale, mentre è una scelta tecnica l’esclusione di Ilaria Mauro, attaccante della Fiorentina. Nel reparto offensivo mancherà la stella Barbara Bonansea: il numero 11 della Juventus deve operarsi per via della frattura subita alla base del quinto metatarso del piede sinistro.

Il forfait di Bonansea è una pessima notizia anche per Rita Guarino, allenatrice delle campionesse d’Italia bianconere, che in Champions League dovranno affrontare un avversario fortissimo come il Barcellona, nella scorsa stagione secondo sia nella massima competizione europea che nel campionato spagnolo. Nel Barcellona gioca anche l’olandese Lierke Martens, che al mondiale ha eliminato l’Italia con la maglia della nazionale Orange.

Il sorteggio europeo è stato decisamente sfortunato anche per l’altra squadra italiana nella competizione: la Fiorentina affronterà le campionesse d’Inghilterra dell’Arsenal. Le gare di andata sono in programma l'11 e il 12 settembre, mentre il ritorno si giocherà il 25 e il 26.

La Champions irrompe quindi a cavallo dell’inizio del campionato di Serie A, che sarà sabato 14 settembre. Saranno 12 le squadre al via: dopo la mancata iscrizione dell’Atalanta/Mozzanica e del Chievo/Valpo, al loro posto sono state ripescate Orobica e Pink Bari, quest’ultima unica rappresentante del meridione.

A proposito di unicità, è curioso che nella massima serie del campionato femminile vi siano solo due allenatrici donne: Rita Guarino della Juventus e Marianna Martini dell’Orobica. I maschi dominano la scena in 10 casi su 12, anche grazie ai volti nuovi rappresentati da Emiliano Bonazzoli (Verona), Maurizio Ganz (Milan) e Attilio Sorbi (Inter). Quest’ultimo ha scelto di dedicarsi alla causa delle nerazzurre, neopromosse in Serie A, lasciando a Nicola Matteucci il ruolo di vice di Bertolini in nazionale.