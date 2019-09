Calcio femminile: quando le sconfitte servono a crescere

di Lorenzo Zacchetti



Dopo il 2-0 con cui il Barcellona ha vinto in casa della Juventus, l'Arsenal dilaga a Firenze con un roboante 4-0. Salvo miracoli al ritorno, è già finita la Champions League delle due squadre-leader del calcio femminile italiano.



Cosa possiamo imparare da questo doppio k.o.? Un divario così evidente (di valori, prima ancora che nel risultato) suggerisce due riflessioni.



La prima riguarda il format della competizione: se la Uefa vuole far crescere il movimento, bisogna necessariamente introdurre una fase iniziale a gironi, perché l'eliminazione diretta è troppo penalizzante per squadre come quelle italiane, che solo adesso stanno provando a uscire dall'anonimato.



Siccome Spagna e Inghilterra (ma anche Francia, Germania e Olanda) godono di anni di vantaggio, alle nostre ragazze manca l'esperienza che solo la garanzia di un predeterminato numero di sfide dirette può dare. È interesse di tutti che ci sia un livellamento verso l'alto, quindi la formula va rivista.

La seconda riflessione riguarda la managerialità sportiva. Si tratta di un elemento imprescindibile, se davvero vogliamo che anche in Italia il calcio femminile cresca in maniera notevole. L'entusiasmo è fondamentale, ma non si può quindi pensare che basti a colmare un gap strutturale, basato su molti elementi. Il dibattito sul professionismo, al quale le nostre ragazze anelano, ha le sue ragioni: a oggi il loro status di dilettanti impedisce di andare oltre un tetto di compensi di poco superiore ai 30.000 euro lordi annui, a fronte di superingaggi delle rivali straniere.

Tanto per dare un'idea, le ultime quattro Champions League le ha vinte (consecutivamente) il Lione, che annovera tutte e tre le giocatrici più pagate d'Europa: si va dai 350.000 ai 500.000 euro all'anno. Dieci volte tanto.

Certo, il Lione è un caso-limite, e le altre squadre francesi sono più vicine all'Italia che all'OL, ma se giriamo lo sguardo al Barcellona vediamo che sulle maglie di Hamraoui e compagni campeggia uno sponsor diverso da quello dei maschi: pur non essendo state confermate ufficialmente le cifre di questo contratto, autorevoli fonti della stampa spagnola parlano di un compenso “a sei zeri” per le ragazze azulgrana, la cui responsabile Maria Teixidor ha confermato che si tratta della sponsorship di maggior valore nella storia del calcio femminile.



