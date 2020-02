Calcio e omofobia: Chiara Marchitelli (Inter) dal derby al Parlamento Europeo

di Lorenzo Zacchetti

Dopo l'impegno nel derby contro il Milan, Chiara Marchitelli è attesa da un altro importante appuntamento al Parlamento Europeo: la conferenza “Sport vs Omofobia: una partita da vincere”.

L'evento si svolgerà mercoledì 4 febbraio alle ore 12:30 nella Sala ASP 3E2 della sede di Bruxelles, organizzato da Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, Tomasz Frankowski, europarlamentare del PPE e Marc Tarabella, europarlamentare del gruppo S&D.

“Con questo evento vogliamo avvicinare il mondo dello sport al sentire comune dei cittadini dove non esistono pregiudizi e diffidenze. Purtroppo negli stadi, ma anche nei campi da gioco, si registrano numerosi casi di omofobia. La politica deve scendere in campo, dare il buon esempio e vincere questa partita di civiltà", ha detto Tiziana Beghin.



Parteciperanno a “Sport vs Omofobia: una partita da vincere”:

-Yves Lostecque, capo dell'unità sport della Commissione europea,

-Patrick Gasser, capo della divisione sulla sostenibilità della UEFA

-Roberta Li Calzi, avvocato dell'Associazione Italiana Calciatori, ex calciatrice.

-Chiara Marchitelli, calciatrice Inter.

-Albin Ekdal, calciatore Sampdoria.

-rappresentanti di tre ONG che si occupano della difesa dei diritti LGBTI nello Sport.

Albin Ekdal è uno dei pochi calciatori ad aver preso una posizione chiara sul tema. In una intervista rilasciata la scorsa estate al popolare giornale svedese Aftonbladet ha commentato così il fatto che finora solo otto suoi colleghi abbiano fatto coming-out: "Insulti e omofobia li spingono a non farlo o, peggio ancora, a smettere di giocare. Dobbiamo imparare molto dal calcio femminile, perché è un mondo molto più aperto. Le ragazze sono probabilmente più intelligenti e più evolute nelle relazioni di gruppo rispetto agli uomini. Essere omosessuale non ti definisce come persona, indica soltanto chi ami. Dovrebbe essere una cosa ininfluente rispetto al gioco del calcio, ma questi problemi esistono ancora nel 2019".

"Mi ricordo molto bene la prima volta in cui mi sono innamorato. E lo sono ancora, della stessa ragazza con cui mi sono fidanzato quando avevo 17 anni. Essere innamorato ti garantisce un maggiore equilibrio interiore, un senso di sicurezza. Credo che aiuti a migliorare anche come giocatore, perché dà energia e gioia".

Durante l’evento verrà inoltre presentato l’ultimo libro di Fabio Canino “Le parole che mancano al cuore”, casa editrice SEM, un romanzo che è un viaggio nelle ipocrisie nel mondo del calcio e allo stesso tempo la storia di un amore tanto autentico quanto ostacolato.