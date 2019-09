Cinque gol al Napoli: il Milan Femminile di Ganz è pronto per il campionato

di Lorenzo Zacchetti

Ottime indicazioni per Maurizio Ganz dall'amichevole contro il Napoli: il Milan Femminile è decisamente pronto per dire la sua nel campionato di Serie A, che comincia sabato prossimo.

Dopo aver battuto Lugano, Zurigo, Cittadella e Como, a fronte dell'unica sconfitta con il Paris Saint Germain, le rossonere hanno chiuso il precampionato battendo per 5-0 il Napoli Femminile, neopromosso in Serie B, ma che punta dichiaratamente al doppio salto in Serie A.

Ampiamente rinforzata durante l'estate con i molti inserimenti voluti dal nuovo d.s. Gianni D'Ingeo, la squadra partenopea ha ben tenuto per tutto il primo tempo, difendendo con ordine. A bucarne la retroguardia sono stati due calci di rigore, entrambi trasformati dalla Capitana Valentina Giacinti: il primo dopo soli 2 minuti di gioco, per un ingenuo fallo su Lady Andrade, e il secondo al 33°, per un netto fallo di mano che ha bloccato un tiro in porta.

Nel 4-1-4-1 schierato da Ganz, ottimo l'esordio di Refloe Jane, proveniente dal Canberra: impiegata in una posizione “alla Pirlo”, la nazionale sudafricana ha dato ordine alla manovra dettandone ritmi e geometrie.

A inizio ripresa un cross di Linda Tucceri Cimini si è infilato direttamente in rete per il 3-0, quindi, dopo l'immancabile girandola di cambi che concede minuti di gioco un po' a tutte le ragazze, nei minuti finali il Milan ha arrotondato il punteggio con i gol di Deborah Salvatori Rinaldi e Debora Zigic.

Il debutto delle rossonere in campionato è stato posticipato a domenica 15 settembre, alle 12.30, quando Giacinti e compagne scenderanno in campo contro un'avversaria ostica come la Roma di Betty Bavagnoli.

Sabato 15 settembre da Affari Italiani Milano e dai profili sociali sarà GRATUITAMENTE disponibile il primo numero della rivista SOCCER GIRLS, interamente dedicata al calcio femminile, con tante informazioni sul campionato italiano e su quelli internazionali.





Su questo numero, è disponibile anche un'approfondita analisi del nuovo Milan, nonché una riflessione sugli allenatori uomini nel campionato femminile: ben 10, delle 12 squadre di Serie A.

