Con l’Orobica in A, la Lombardia è leader del calcio femminile

L’Orobica Calcio rappresenta la città di Bergamo nella Serie A femminile 2019/20. La mancata iscrizione del Mozzanica – uscito dall’orbita dell’Atalanta - ha infatti comportato il ripescaggio delle “Sharks”, che nella scorsa stagione erano retrocesse finendo ultime in classifica.

Con la riammissione dell’Orobica, la Lombardia rimane a quota tre rappresentanti nel massimo campionato (le altre sono ovviamente Milan e Inter), pareggiando così il record della Toscana (Fiorentina, Florentia ed Empoli). Due regioni che, insieme, formano il 50% dell’intero torneo: un dato statistico decisamente particolare.

Altrettanto singolare è il fatto che l’Orobica sia l’unica formazione di Serie A ad essere guidata da un duo femminile: alla presidenza Patrizia Meroni e in panchina Marianna Marini (l’unica altra allenatrice-donna del campionato è Patrizia Panico della Juventus).

Fondata nel 2004, quando il calcio femminile era allegramente ignorato dai media, l’Orobica non è certo una delle squadre costruite a tavolino per cavalcare l’onda rosa che sta cambiando lo sport, bensì una realtà fortemente radicata sul proprio territorio, anche attraverso diverse iniziative di utilità sociale.

Anno dopo anno, ha scalato la piramide del calcio italiano passando dai campionati CSI alla Serie A. Il suo approdo nella massima serie è stato nel 2018, battendo ai calci di rigore la Pro San Bonifacio nel playoff promozione. Per arrivare a quell’epica sfida, l’Orobica aveva vinto il girone C della Serie B dopo un lungo testa a testa con l’Inter, che ha visto le bergamasche prevalere per soli tre punti.

Per gli arabeschi del destino oggi Inter e Orobica si ritrovano da avversarie in Serie A, ma i rapporti con la società nerazzurra sono davvero ottimi: nell’ottobre 2018 l’Orobica è stata la prima società interamente femminile ad entrare nell’“Inter Grassroots Program”, la rete di centri di formazione sparsi sul territorio nazionale per coltivare le ambizioni di oltre 5.000 giovani aspiranti calciatori (e calciatrici).

L’Orobica è un partner decisamente qualificato della società di Suning, grazie a un settore giovanile che comprende oltre 120 giocatrici, a partire dagli otto anni, distribuite dai Primi Calci alla Prima Squadra. Quest’ultima ha appreso del ripescaggio in Serie A mentre si trovava nel ritiro estivo di Chianciano Terme, dove hanno fatto il loro esordio i volti nuovi della squadra: Giulia Mandelli, Alessia Salvi e Martina Zanoli sono arrivate dal Mozzanica, dal Mozzecane è giunta l’attaccante Romina Pinna (che ha giocato anche in Inghilterra col West Ham), mentre la nuova portiera è Giada Pilato, ex Milan e Inter.

Per il resto molti rinnovi, a partire da quelli delle migliori realizzatrici dello scorso campionato, Luana Merli e Mara Assoni, e delle due veterane Marta Brasi e Chiara Poeta.

Ulteriori rinforzi potranno essere aggiunti pescando dalla Primavera e da un mercato che rimarrà aperto fino alla vigilia dell’inizio del campionato, fissato per il 14 settembre. L’Orobica farà il suo debutto in casa, contro il Tavagnacco. Alla seconda giornata, ci sarà il primo derby della stagione, sul campo del Milan. Il 16 novembre, per la sesta di campionato, le bergamasche faranno invece visita all’Inter.