Derby femminile, il Milan strapazza ancora l'Inter: 4-1 in Coppa Italia

di Lorenzo Zacchetti

Il Milan festeggia il compleanno numero 120 vincendo nettamente il derby degli ottavi di finale di Coppa Italia femminile.

Già sconfitta in campionato, l'Inter è stata nuovamente battuta con un netto 4-1.

Del tutto evidente il divario tra le due squadre in campo: dopo un solo quarto d'ora di gioco le rossonere di Maurizio Ganz erano già in vantaggio per 3-0 grazie alle reti firmate da Anita Longo (1°), Stine Hovland (6°) e Lady Andrade (15°).

Al 37° Dominika Conc ha segnato il 4-0, punteggio con il quale si è andate al riposo.

Nella ripresa, complice un atteggiamento più compassato da parte del Milan, l'Inter ha segnato il gol della bandiera con Alborghetti (65°).

Nei quarti di finale il Milan incontrerà la Fiorentina.

COPPA ITALIA FEMMINILE – IL QUADRO COMPLETO DEGLI OTTAVI DI FINALE:

Inter-Milan 1-4

Fortitudo Mozzecane-Juventus 0-8

Ravenna-Fiorentina 0-5

San Marino-Verona 1-0

Orobica-Florentia SG 1-3

Roma-Sassuolo 0-5

Nel contempo, una buona notizia per il calcio femminile arriva dal mondo dell'editoria. L'edizione 2020 del famoso "Almanacco del Calcio" della Panini rompe un tabù con due azzurre in copertina: la capitana Sara Gama e la c.t. Milena Bertolini.