Entusiasmo per il calcio femminile: le Azzurre ancora in tv

di Lorenzo Zacchetti

Dopo l’entusiasmo scatenato dal mondiale, torna in campo la nazionale femminile. Il nuovo obiettivo è qualificarsi per gli Europei del 2021, che si svolgeranno in Inghilterra.

Il primo avversario di questo nuovo ciclo è Israele: l’Italia scende in campo giovedì alle 17.30 (ora italiana) per la gara d’esordio nelle qualificazioni, trasmessa in diretta da Rai 2 e Rai Play. Un bel segnale da parte della TV di Stato, vista la necessità di continuare a promuovere il calcio femminile, evitando che la grande attenzione mediatica registrata in occasione dei mondiali rimanga un fuoco di paglia.

Le Azzurre sono favorite, in una sfida piuttosto attesa da parte del pubblico di casa: il calcio femminile sta iniziando a prendere piede anche in Israele, dove la recente amichevole della nazionale locale contro le ragazze del Chelsea ha totalizzato l’affluenza-record di 8.500 spettatori. Un altro segnale molto confortante.

Il traguardo degli Europei è decisamente sentito da parte della Federazione Italiana, dopo il raggiungimento dei quarti di finale al mondiale. Va in questa direzione il rinnovo del contratto con la c.t. Milena Bertolini, allungato appunto fino al 30 giugno 2021.

Un obiettivo realistico per le Azzurre agli Europei è arrivare tra le prime quattro, raggiungendo Olanda, Svezia e Inghilterra, semifinaliste della Coppa del Mondo. Per centrarlo, tuttavia, bisognerà superare la temibile concorrenza della Francia, che nel mondiale casalingo è caduta ai quarti contro le future campionesse degli USA, e della Germania, una delle grandi storiche del calcio femminile, sebbene non nel suo miglior momento.

Prima di fare i conti sulle nostre potenzialità e su quelle delle avversarie bisogna però qualificarsi e in questa fase Bertolini non può contare sulla juventina Barbara Bonansea, in convalescenza dopo l’operazione resa necessaria dalla frattura al quinto metatarso del piede sinistro.

Al suo posto è stata convocata Gloria Marinelli dell’Inter, al debutto nella nazionale maggiore dopo aver militato nelle nazionali giovanili e aver partecipato alle ultime Universiadi. Con lei c’è anche Stefania Tarenzi, neoacquisto nerazzurro, oltre alle quattro rossonere Giacinti (nella foto), Bergamaschi, Fusetti e Tucceri Cimini.

La squadra più rappresentata, nonostante il forfait di Bonansea, è comunque la Juventus, reduce da due Scudetti vinti nei primi due anni di attività della sezione femminile. Le bianconere in maglia azzurra sono sette: Giuliani, Gama, Galli, Caruso, Cernoia, Rosucci e Girelli.

Rispetto al mondiale della scorsa estate, sono sei le novità nella lista di Milena Bertolini: oltre alla già citata Marinelli (Inter), sono entrate nel gruppo le portiere Francesca Durante (Fiorentina Women, già presente nei raduni preliminari a Francia 2019) e Rachele Baldi (Empoli Ladies), reduce dall’Universiade; la difensora Martina Lenzini (Sassuolo, in prestito dalla Juventus) e le centrocampiste Agnese Bonfantini (Roma) e Arianna Caruso (Juventus), protagoniste anch’esse con la nazionale Universitaria ai Giochi in Campania.

Tra i volti nuovi c’è anche quello di un uomo: Nicola Matteucci è stato scelto come vice di Milena Bertolini, dopo che Attilio Sorbi ha accettato di guidare l’Inter, neopromossa nella Serie A femminile.

Il prossimo mese di settembre sarà denso di impegni per il calcio femminile:

-3 settembre: a Tbilisi si gioca Georgia-Italia, seconda partita di qualificazione a Euro 2021 (anche questa sarà in diretta sulla Rai)

-11 settembre: inizia la Champions League, con impegni durissimi per le squadre italiane. La Juve sfidera il Barcellona, vicecampione d’Europa, mentre la Fiorentina se la vede con l’Arsenal, campione d’Inghilterra

-14 settembre: inizia il campionato femminile di Serie A, i cui diritti televisivi sono nuovamente detenuti da Sky

NAZIONALE DI CALCIO FEMMINILE ITALIANA – LA LISTA COMPLETA DELLE GIOCATRICI CONVOCATE DA MILENA BERTOLINI: Portiere: Laura Giuliani (Juventus), Francesca Durante (Fiorentina Women), Rachele Baldi (Empoli Ladies).Difensore: Elisa Bartoli (Roma), Laura Fusetti (Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena Linari (Atletico Madrid), Linda Tucceri Cimini (Milan).Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (Milan), Agnese Bonfantini (Roma), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (Roma).Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Daniela Sabatino (Sassuolo), Stefania Tarenzi (Inter); Gloria Marinelli (Inter)

soccergirlsmagazine@gmail.com