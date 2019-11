Fiorentina-Milan: sfida-Scudetto in diretta-TV, poi torna la nazionale azzurra

di Lorenzo Zacchetti

Fiorentina-Milan è la partita più importante della quinta giornata della Serie A femminile. Un turno a suo modo storico, perché per la prima volta nella storia tutte le partite in calendario saranno trasmesse in diretta televisiva, grazie agli accordi con Sky e TIMVISION, nuovo title sponsor del campionato.

Ecco il calendario completo della 5° giornata della Serie A femminile:

Sabato 2 novembre alle ore 15.00

ore 12.30 Juventus-Verona

ore 12.30 Orobica Bergamo-Florentia S. Gimignano

ore 15.00 Fiorentina-Milan

ore 15.00 Pink Bari-Inter

ore 15.00 Tavagnacco-Empoli

Tutte le partite in diretta su TIMVISION

Domenica 3 novembre alle ore 12.30

Ore 12.30 Roma-Sassuolo

In diretta su Sky Sport, canale 202

Il Milan di Maurizio Ganz recupera la punta di diamante Valentina Giacinti, dopo l’infortunio subito col Tavagnacco. Il suo ritorno è fondamentale per la difficile trasferta sul campo della Fiorentina, staccata di soli tre punti della vetta dalla classifica e reduce dalla sconfitta in Supercoppa contro la Juventus.

Proprio Milan e Juventus occupano la vetta a punteggio pieno e non perdere terreno è fondamentale, in previsione dello scontro diretto che alla settima giornata vedrà le rossonere ospitare le campionesse in carica.

Ma prima ci sarà la nazionale. Archiviata la sesta giornata, domenica sera a Coverciano si raduneranno le 23 giocatrici convocate da Milena Bertolini per il doppio impegno delle qualificazioni europee.

L’Italia, reduce da quattro vittorie nelle prime quattro gare del girone, affronterà la Georgia venerdì 8 novembre alle 17.30 a Benevento e quindi Malta martedì 12 novembre alle 14.15 a Castel di Sangro.

Entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta su RaiDue.

L’ELENCO DELLE AZZURRE CONVOCATE DA MILENA BERTOLINI:

Portiere:

Laura Giuliani (Juventus), Rachele Baldi (Empoli), Roberta Aprile (Inter);

Difensore:

Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina), Elena Linari (Atletico Madrid), Linda Tucceri Cimini (Milan);

Centrocampiste:

Valentina Bergamaschi (Milan), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Roma), Benedetta Glionna (Verona), Giada Greggi (Roma), Gloria Marinelli (Inter), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti:

Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Daniela Sabatino (Sassuolo), Stefania Tarenzi (Inter).

