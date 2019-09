Gaia Brunelli (Sky): "Più spazio al calcio femminile, che vola negli ascolti"

di Lorenzo Zacchetti

Il primo weekend della Serie A femminile è stato caratterizzato dalla doppia vittoria di Juventus e Milan, nelle due gare trasmesse in diretta da Sky. Un rilancio che la tv satellitare ha deciso di fare dopo aver riscontrato il grande interesse del pubblico. Ne abbiamo parlato con Gaia Brunelli, telecronista Sky, nonché allenatrice con patentino Uefa-B

“Sì, ci sarà un aumento del numero di partite trasmesse, oltre a quella settimanale che continueremo a garantire. Soprattutto durante la sosta del maschile, ci saranno due/tre partite a weekend, poi faremo delle valutazioni di palinsesto in base alle concomitanze proposte dal calendario e all’andamento della stagione. Qualora nella stessa giornata vi fosse la concomitanza di due o più match di rilievo, valuteremo se intensificare la programmazione. La copertura di Sky anche in questa stagione sarà comunque adeguata, comprendendo anche approfondimenti, interviste e contenuti finalizzati a mettere sotto la lente di ingrandimento le squadre e le giocatrici protagoniste del campionato. Abbiamo iniziato a lavorarci già durante l’estate, visitando i ritiri delle squadre, e continuereamo a farlo”.

Come hai vissuto l’esplosione del calcio femminile in occasione del mondiale? Ti ha sorpreso oppure te lo aspettavi?

“No, non mi ha stupito. Anzi: dopo il grande interesse dimostrato dai telespettatori per il campionato italiano, ero fiduciosa nel fatto che ci sarebbero stati dei notevoli riscontri. E la felice partenza delle Azzurre nella competizione francese, grazie alla vittoria contro l’Australia, ha dato una grossa mano. Quello che veramente ci ha sorpreso è stato l’entusiasmo scatenato dallo scorso campionato di Serie A, che ha fatto molti più ascolti di quanti ne avessimo previsti. Il grande successo di pubblico del mondiale è dovuto anche all’effetto-traino del campionato nazionale”.



Da più parti si invoca l’accesso del calcio femminile nel mondo del professionismo: lo ritieni anche tu un passaggio necessario?

“Dal punto di vista della tutela dei diritti, sicuramente sì. Le calciatrici devono essere protette come chiunque faccia il proprio mestiere, qualunque esso sia. Questo vale ad esempio in caso di infortunio: serve un’assicurazione che tuteli veramente le ragazze e anche i rispettivi club, nel caso le atlete si facciano male quando vengono prestate alla nazionale. Se invece parliamo di tutti gli altri aspetti che riguardano il professionismo, credo sia opportuno procedere per gradi. Non tutte le squadre di Serie A sono affiliate a club professionisti e forse ci vuole ancora un po’ di tempo, prima di arrivare alle valutazioni milionarie dei cartellini, alla presenza di agenti nel calcio femminile e a tutte le altre sfaccettature dello sport professionistico”.

Come cambia il modo di raccontare il calcio femminile, rispetto a quello maschile?

“C’è sicuramente una differenza dovuta ai ritmi diversi del gioco, ma questo è un aspetto che non riguarda solo il calcio. Lo stesso succede nel tennis, l’altro sport di cui faccio le telecronache. Negli incontri maschili, ormai gli ace sono così numerosi che segnano il ritmo della sfida, mentre se giocano due donne ci sono molti più scambi e hai quindi più possibilità di andare a sviscerare i gesti tecnici. Anche nel calcio femminile le ovvie differenze fisiche comportano una minore velocità rispetto a quello maschile, che a mio avviso sta diventando fin troppo muscolare. Il calcio femminile porta con se’ questo tipo di bellezza, una purezza che va valorizzata. La principale differenza nel raccontarlo sta proprio in questo aspetto: fare il modo che il ritmo inferiore non comporti delle pause eccessive nelle telecronache e aiutare lo spettatore ad apprezzare la qualità tecnica”.

