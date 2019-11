Goleada delle Azzurre, aspettando Milan-Juventus

Inarrestabili! Le ragazze della nazionale femminile di calcio battono Malta per 5-0, arrivando a quota sei vittorie su sei partite nel girone di qualificazione per Euro 2021.

Con la Danimarca come unica vera rivale delle Azzurre (anche oggi in verde), è importante arrivare al doppio scontro diretto della prossima estate senza lasciare punti per strada.

Anche le danesi sono tuttora a punteggio pieno, ma hanno giocato solo quattro partite, e la vetta della classifica è importante per accedere direttamente alla fase finale dell’Europeo che si giocherà in Inghilterra. Si qualificheranno anche le tre migliori seconde dei nove gironi, mentre le altre sei disputeranno gli spareggi per scegliere le ultime tre partecipanti.

L’Italia aveva già vinto 2-0 a Malta lo scorso settembre, ma rispetto alla sfida di venerdì scorso contro la Georgia non erano disponibili due pilastri della difesa, quali le infortunate Sara Gama (Juventus) e Alia Guagni (Fiorentina).

Al loro posto Laura Fusetti (Milan) e Lisa Boattin (Juventus) e proprio dalla rossonera nasce la prima occasione da gol, ma la conclusione di Daniela Sabatino viene respinta dalla portiera Xuereb. La numero 1 maltese si oppone con efficacia al forcing azzurro fino al 27°, quando Valentina Cernoia centra l’incrocio dei pali con una punizione davvero imparabile. La centrocampista della Juve firma anche il 2-0 appena 11 minuti dopo, strappando il pallone dai piedi di Farrugia e infilandolo sotto la traversa con un’altra potente conclusione mancina.

Al 41° Sabatino va in gol su assist di Cristiana Girelli, dopo un’imperiosa azione dell’attaccante bianconera. Il primo tempo si chiude sul 4-0, con una spettacolare conclusione dalla distanza di Manuela Giugliano dopo un colpo di tacco di Sabatino.

La centrocampista della Roma a venti minuti dalla fine è protagonista di un episodio veramente singolare: a causa di un infortunio muscolare abbandona il campo, ma, non essendo stata autorizzata dall’arbitro, rimedia il secondo giallo e la conseguente espulsione.

L’inevitabile squalifica le impedirà di prendere parte alla prossima partita contro Israele, in programma ad aprile 2020. Ma contro Malta l’inferiorità numerica non è un grosso problema per la squadra di Milena Bertolini.

Anzi, la giovane romanista Giada Greggi segna il suo primo gol in nazionale, arrotondando il punteggio al 5-0 finale.

Proprio oggi si è aperta la vendita per Milan-Juventus, supersfida della prossima giornata di Serie A femminile. Il big match tra la capolista bianconera e le inseguitrici rossonere si gioca domenica 17 novembre alle ore 15.00 presso lo Stadio Brianteo di Monza.

I singoli tagliandi della partita della Prima Squadra femminile rossonera sono disponibili sul sito vivaticket, già attivo per le gare casalinghe della Prima Squadra maschile, nei punti vendita vivaticket e presso le casse stadio il giorno della gara. I biglietti della Curva Nord, dedicata alla tifoseria ospite, sono invece acquistabili solo in prevendita.

Queste le tipologie dei biglietti disponibili e il relativo listino:

TRIBUNA E TRIBUNA LATERALE: €10,00, prevendita o casse stadio il giorno gara

CURVA SUD: €5,00, prevendita o casse stadio il giorno gara

CURVA NORD (OSPITI): €5,00, prevendita, NON in vendita il giorno gara

Sempre da oggi sono disponibili anche gli abbonamenti per tutte le partite casalinghe del Milan femminile, sempre in programma al Brianteo di Monza:

TRIBUNA E TRIBUNA LATERALE: €40,00, disponibile solo su vivaticket

CURVA SUD: €20,00, disponibile solo su vivaticket

CASTEL DI SANGRO 12-11-2019

ITALIA-MALTA 5-0

Gol: 27′ e 37′ Cernoia, 42′ Sabatino, 45′ Giugliano, 93′ Greggi.

Italia: Giuliani; Bartoli (46′ Bergamaschi), Linari, Fusetti, Boattin; Rosucci, Galli (57′ Greggi), Giugliano, Cernoia; Sabatino (68′ Tarenzi), Girelli.

Malta: Xuereb J.; Farrugia S. (46′ Sciberras), Lipman, Zammit C., Flask; Borg B., Sultana (72′ Xuereb E.), Zammit B., Cuschieri (46′ Said); Theuma, Farrugia M.

soccergirlsmagazine@gmail.com