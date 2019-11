Il futuro di San Siro sarà il calcio femminile? Giovedì 21 il dibattito

L’iniziativa organizzata al “Città Vecchia” in viale Gorizia 8 (zona Darsena) per giovedì 21 novembre, dalle ore 19.30 affronta uno dei temi di maggior interesse per la Milano di oggi e del prossimo futuro.

Molti sostengono - non a torto - che dall'esito della vicenda legata ai destini di San Siro possa dipendere anche l'esito delle elezioni 2021.

Il dibattito dal titolo “LA San Siro - scenari al femminile per un quartiere dello Sport” affronta l’argomento da un punto di vista particolare: quello del calcio femminile.

Come noto, il consiglio comunale e la Giunta Sala hanno espresso disponibilità nei confronti della proposta di Milan e Inter rispetto alla costruzione di un nuovo stadio, ma scartando la demolizione dell’attuale impianto, che dovrà essere riqualificato e destinato ad altri usi.



Quali potrebbero essere? Un’ipotesi decisamente affascinante è quella di usare San Siro come “culla” per sostenere lo sviluppo del calcio femminile e quindi farne la nuova casa delle formazioni “women” di Inter e Milan.

Ad esaminare questa possibilità sarà un panel decisamente qualificato.

Ci saranno infatti Roberta Guaineri (Assessora allo Sport del Comune di Milano), Mario Beretta (allenatore con esperienze alla guida di Parma, Torino, Brescia e molte altre) e due esponenti politiche che sono anche calciatrici dilettanti: Anita Pirovano (Consigliera del Comune di Milano) e Giulia Pelucchi (vicepresidente del Municipio 8). A condurre la serata sarà Lorenzo Zacchetti, giornalista nonché consigliere del Municipio 7, dove sorge lo stadio.



L’incontro, a ingresso libero, è stato organizzato in collaborazione con Soccer Girls e Lady Soccer.