Il Milan Femminile riparte: Valentina Giacinti alla prova del 9

Verso la Serie A 2019/20: ecco il nuovo Milan Femminile

di Lorenzo Zacchetti

Le conferme di Valentina Giacinti e Valentina Bergamaschi, protagoniste del mondiale francese con la nazionale azzurra, è il segnale di continuità in un Milan profondamente cambiato. La squadra femminile rossonera radunatasi ieri è infatti molto diversa da quella che nell’ultimo campionato si è classificata terza, dietro Juventus e Fiorentina.



Cambia in primo luogo la guida tecnica. Chiuso il rapporto con Carolina Morace, vera e propria icona del calcio femminile italiano, la panchina è stata affidata a Maurizio Ganz, ex attaccante sia del Milan che dell’Inter. I suoi ex compagni di squadra Maldini e Boban hanno scelto di puntare su di lui, sebbene sia all’esordio nel calcio femminile. Decisamente efficace il commento dell’interessato, nel giorno della sua presentazione: “Per me non c’è un calcio maschile o femminile: c'è solo il calcio. E tra poco saranno le donne ad allenare le squadre maschili”.

Rispetto alle prospettive del Milan nella Serie A femminile 2019/20, Ganz ha detto: "Voglio creare un grande gruppo, abbiamo tante giocatrici che giocano in nazionale. Migliorarci non sarà facile, anche le altre squadre si sono rafforzate. Sarà un campionato ancora più equilibrato. Un idea di gioco ci deve essere sempre, bisogna sapere cosa fare quando si ha la palla e quando ce l'hanno le avversarie. Obiettivi? Sarebbe bello vincere il campionato, arrivare in Champions e vincere anche la coppa Italia. Sarebbe facile rispondere così. Noi siamo il Milan e l'obiettivo è sempre quello di arrivare più in alto possibile. Sarò contento se avrò fatto quello che ho in mente: migliorare le ragazze, essere attento al gruppo, dare un'identità alla squadra, arrivare all'obiettivo con tutto l'organico, il bel gioco e ovviamente arrivare ad un risultato importante".

Nella squadra che dal 14 settembre prenderà parte al campionato sono molti i volti nuovi: la portiera Alessia Piazza (ex Tavagnacco), le difensore Stine Hovland (acquistata dal Sandviken) e Francesca Vitale (Mozzanica), le centrocampiste Lidija Kulis (Glasgow City) e Dominikja Conc (Malaga) e l’attaccante Deborah Salvatori Rinaldi (Florentia).

La centrocampista colombiana Lady Andrade è in attesa di ufficializzazione, per via delle procedure di tesseramento delle giocatrici extracomunitarie, ma d’altronde la rosa potrà ancora essere ritoccata fino alla vigilia della prima di campionato, quando si chiuderà il calciomercato.

Sono già ufficiali, invece, gli addii della portiera rumena Camelia Ceasari, passata alla Roma, e della centrocampista brasiliana Thaisa, molto vicina al Real Madrid. L’attaccante Isabel Cacciamali, che ha compiuto vent’anni il 10 luglio, è andata in prestito al Cittadella. Hanno lasciato definitivamente il Milan altre due giocatrici della nazionale che al mondiale ha ottenuto record storici di audience: la centrocampista Manuela Giugliano è passata anch’essa alla Roma, mentre la centravanti Daniela Sabatino, vicecapocannoniere dello scorso campionato, è svincolata e potrebbe addirittura accasarsi all’Inter.

La sua maglia numero 9 è passata proprio a Valentina Giacinti, che ha lasciato il 19 in un curioso parallelo con il collega Piatek.



Cambia anche il terreno di gioco: le ragazze rossonere giocheranno le partite casalinghe allo Stadio Brianteo di Monza, scelta che ha fatto storcere il naso a diversi tifosi. La squadra sarà in ritiro a Ponte di Legno fino al 3 agosto, prima di riprendere la preparazione al centro sportivo Vismara di viale Missaglia, sede abituale degli allenamenti. Dopo l’amichevole del 10 agosto contro il Lugano, dal 15 al 18 agosto il Milan sarà impegnato nella WomensCup 2019 insieme a Juventus, Paris Saint-Germain e Zurigo.

Verso la Serie A 2019/20: ecco il nuovo Milan Femminile - i numeri di maglia e i dati delle giocatrici



PORTIERE:

12) Maria Korenciova (SVK) 23 presenze nel Milan, 60 in nazionale

1) Alessia Piazza (ITA) proveniente dal Tavagnacco

30) Francesca Zanzi (SVI) 1 presenza nel Milan

DIFENSORE:

2) Monica Mendes (POR) 21 presenze nel Milan, 38 in nazionale

6) Laura Fusetti (ITA) 26 presenze nel Milan, 3 in nazionale

4) Stine Hovland (NOR) proveniente dal Sandviken (SVE)

21) Raffaella Manieri (ITA) 2 presenze nel Milan, 65 nazionale

13) Federica Rizza (ITA) 10 presenze nel Milan

27) Linda Tucceri (ITA) 25 presenze nel Milan, 20 nazionale

33) Francesca Vitale (ITA) proveniente dall’Atalanta Mozzanica

18) Sandra Zigic (CRO) 18 presenze nel Milan, 79 nazionale

CENTROCAMPISTE:

5) Mia Bellucci (ITA) 1 presenza nel Milan

19) Martina Capelli (ITA) 4 presenze nel Milan

8) Marta Carissimi (ITA) 20 presenze nel Milan, 55 in nazionale

11) Nora Heroum (FIN) 20 presenze nel Milan, 52 in nazionale

14) Lidija Kulis (BOS) proveniente dal Glasgow City

17) Dominika Čonč (SLO) proveniente dal Malaga

ATTACCANTI:

7) Valentina Bergamaschi (ITA) 20 presenze nel Milan, 27 in nazionale

29) Anita Coda (ITA) 11 presenze nel Milan

9) Valentina Giacinti (ITA) 26 presenze nel Milan, 31 in nazionale

23) Miriam Longo (ITA) 14 presenze nel Milan

22) Deborah Salvatori Rinaldi (ITA) proveniente dalla Florentia