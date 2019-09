In arrivo a Milano le star del calcio femminile (e la rivista Soccer Girls!)

La copertina del primo numero della rivista SOCCER GIRLS, disponibile per il download da sabato 14 settembre su questa pagina!

di Lorenzo Zacchetti

Milano si prepara ad accogliere i Re e le Regine del calcio mondiale. Lunedì 23 settembre il Teatro alla Scala sarà la prestigiosa cornice dell'altrettanto prestigioso The Best Fifa Football Awards, nuova versione del Pallone d'Oro.

A contendersi il premio tra gli uomini saranno Cristiano Ronaldo (Juventus), Virgil van Dijk (Liverpool) e Lionel Messi (Barcellona). Quest'ultimo è in lizza anche per il gol dell'anno, contro Quintero del River Plate e Zsori del Debrecen.

Tra le donne, la favorita è l'americana Megan Rapinoe (Reign FC), protagonista dell'ultimo mondiale in Francia, nonché protagonista anche fuori dal campo, per le sue battaglie per i diritti civili e contro Donald Trump.

A sfidarla c'è la sua connazionale Alex Morgan (Orlando Pride), altrettanto famosa star del soccer a stelle a strisce, che ha interpretato la parte di se stessa nel film “Alex & Me”. Anche lei è molto impegnata nelle battaglie sociali, a partire da quella sul gender pay-gap. Lo fa per le sue colleghe, più che per se stessa: basti vedere i suoi guadagni, di circa trenta volte superiori a quelli del marito Servando Carrasco, che gioca nei Los Angeles Galaxy accanto a Zlatan Ibrahimovic!

Terza contendente, l'inglese Lucy Bronze (Lione), fresca del titolo di miglior giocatrice d'Europa assegnatole dalla Uefa.

Gara aperta anche per il “Best Goalkeeper”. Per il calcio femminile le nomination sono Christiane Endler (PSG), Hedving Lindahl (Wolfsburg) e Sari Van Veenendaal (Atletico Madrid). Tra gli uomini spicca tra la sfida tra due brasiliani, Ederson del Manchester City e Alisson del Liverpool, senza sottovalutare le chance di Ter Stegen del Barcellona.

Per quanto riguarda gli allenatori, nel calcio femminile la favorita è Jill Ellis, reduce dal bis mondiale alla guida degli USA. Gli altri candidati sono Sarina Wiegman (Olanda) e Phil Neville (Inghilterra), unico uomo del lotto. Per il calcio maschile, sono in lizza Klopp (Liverpool), Pochettino (Tottenham) e Guardiola (Manchester City).

Per sapere tutto su Megan Rapinoe, Alex Morgan e le altre protagoniste del calcio femminile, è in arrivo una grossa novità editoriale: da sabato 14 settembre, per l'inizio del campionato italiano di Serie A, SOCCER GIRLS diventa anche una rivista!



La troverai scaricabile GRATUITAMENTE da Affari Italiani Milano e sui social network!

soccergirlsmagazine@gmail.com