In Coppa Italia il terzo derby femminile della storia

Mercoledì 11 dicembre, alle ore 14.30, si disputerà il derby tra le squadre femminili di Inter e Milan. Il sorteggio degli ottavi di finale di Coppa Italia ci riserva una sfida decisamente interessante e senza appello: 90 minuti serviranno a decretare quale delle due milanesi proseguirà la sua corsa nella competizione, mandando a casa le cugine.

L’Inter, inserita nella seconda fascia, giocherà in casa la sfida a eliminazione diretta, che è anche il terzo derby della Madonnina nella storia del calcio femminile.

Il primo era stato la scorsa stagione, sempre in Coppa Italia: il Milan sconfisse l’Inter, che allora militava in Serie B, per 5-3.

Con la promozione delle nerazzurre, lo scorso ottobre è andato in scena il primo derby in Serie A e l’Inter si è imposta per 3-1 sul campo di Sesto San Giovanni.

Valentina Giacinti e compagne ovviamente si augurano che non ci sia il due senza il tre, ma trattandosi di un derby non è detto che l’andamento della sfida rispecchi i valori assoluti che, almeno per il momento, vedono il Milan al secondo posto (a -5 dalla Juventus capolista) e l’Inter a metà classifica con 11 punti (-11 dalla Juve e +10 sull’Orobica, fanalino di coda).

Oltretutto, il derby coincide con i 120 anni della società rossonera, che ricorrono il prossimo 16 dicembre. Per festeggiarli, Puma ha lanciato una versione speciale della divisa rossonera, con i fregi in oro e la stampa del motto coniato dal fondatore Herbert Kilpin: “Saremo una squadra di diavoli, i nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo ai nostri avversari”.

Ma per i tifosi non c’è modo migliore di festeggiare che vincere sul campo e, se succede nel derby, è ancora meglio!

COPPA ITALIA FEMMINILE – GLI OTTAVI DI FINALE:

Empoli - Tavagnacco

Juventus - Mozzecane

Orobica - Florentia SG

Roma CF - Sassuolo

Ravenna - Fiorentina

Inter - Milan

Pink Bari - AS Roma

San Marino - Hellas Verona

