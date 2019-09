Juve-Barça: tutto esaurito in Champions. Sara Gama tra le 55 regine del calcio

di Lorenzo Zacchetti

È atteso il tutto esaurito per Juventus-Barcellona di Champions League femminile, in programma mercoledì 11 allo stadio Moccagatta di Alessandria.

La scelta della società bianconera di mettere a biglietti gratuitamente a disposizione dei tifosi si è rivelata azzeccata, anche se per una valutazione più prudente bisognerà aspettare l’affluenza effettiva, visto il curioso precedente di domenica scorsa a Stamford Bridge.

In occasione di Chelsea-Tottenham, i dirigenti “Blues” hanno scelto di distribuire i biglietti gratuitamente, ma l’affluenza si è fermata a 24.000 spettatori (molti tifosi hanno prenotato il biglietto, ma non sono andati allo stadio). Un pubblico comunque di tutto rispetto, ma decisamente inferiore rispetto ai 31.213 spettatori che il giorno prima erano entrati, pagando, all’Ethiad Stadium per vedere il derby di Manchester. Lo ha vinto il City 1-0 grazie al goal di Caroline Weir, ma più che aver battuto lo United conta aver battuto il record di affluenza nel calcio femminile inglese.



Nella Juventus mancherà l’azzurra Barbara Bonansea, reduce da un intervento al piede sinistro che la terrà ferma per la prima parte della stagione. Per sostituirla il club bianconero ha acquistato Maria Alves, 26enne attaccante esterna brasiliana che arriva dal Sereias Da Vila, la squadra femminile dal Santos.

La Juve punta a migliorare il risultato della scorsa stagione, quando (alla prima storica partecipazione alla Champions League femminile) è stata eliminata al primo turno dal Brondby.

Ma l’avversario è decisamente difficile: il Barcellona, che lo scorso anno ha perso la finale contro il fortissimo Lione, ha esordito nel campionato spagnolo con un eloquente 9-1 al Tacòn, la squadra femminile del Real Madrid.

Quattro giocatrici azulgrana (Martens, van der Gragt, Hansen e Hermoso) fanno parte delle 55 nominations del FIFPro World XI, il riconoscimento che il prossimo 23 settembre premierà le 11 migliori calciatrici della passata stagione alla Scala di Milano, insieme al Pallone d’Oro maschile.

Sara Gama, Capitana della Juventus e della nazionale azzurra, è l’unica italiana della lista. Allargando lo sguardo a tutta la Serie A, troviamo anche la brasiliana Andressa Alves, che la Roma ha appena acquistato proprio dal Barcellona.

La Juventus sarà anche la protagonista della prima diretta su Sky del nuovo campionato di Serie A: sabato 14 alle 20.45 la partita contro le Empoli Ladies sarà commentata da Andrea Marinozzi e Carolina Morace. Domenica 15, alle 12.30, Sky trasmetterà anche l’esordio del Milan, sul campo della Roma per il match-clou della prima giornata. La telecronaca sarà affidata a Gaia Brunelli e Martina Angelini.

E sabato 14 è anche il giorno di uscita della rivista SOCCER GIRLS: il numero 1 sarà disponibile per il download gratuito da Affari Italiani Milano e dai profili social, con approfondimenti sul calcio femminile italiano e internazionale.

