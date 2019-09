Juve k.o., Guagni protagonista dalla Champions al Festival dello Sport

Lo stadio Moccagatta colmo di oltre 5.600 spettatori e un grande applauso anche alla fine, nonostante la sconfitta.

Sono queste le cose più belle di una serata che ha confermato il divario tra la Juventus, al top del calcio italiano, e il Barcellona, vicecampione d’Europa.

Buona la prestazione delle bianconere, decisamente sfortunate nel rimpallo che al 38° ha favorito il gol di Alexia Putellas. Forse sarebbe servito un po’ di coraggio in più nell’abbandonare il 4-5-1 iniziale e spostare Girelli più vicina alla porta, invece che lasciarla molto defilata sulla sinistra.

Tuttavia, nonostante la buona prova di un centrocampo guidato da Galli (la migliore in campo delle sue), il gioco è rimasto saldamente in mano al Barça, magistralmente orchestrato da una monumentale Hamraoui. Al 71° Marta Torrejon ha firmato lo 0-2 e, nonostante l’espulsione di Mapi Leon a cinque minuti dalla fine, la Juve non è riuscita a rendersi pericolosa.

Oggi tocca alla Fiorentina, che allo stadio Artemio Franchi ospita l’Arsenal campione d’Inghilterra. Come per la Juve ieri sera, biglietti gratis e diretta su Sky, nel tentativo di dare il massimo sostegno di pubblico aa una squadra impegnata in una sfida decisamente difficile.

Alia Guagni, capitano e simbolo delle Viola, sarà anche tra le protagoniste del Festival dello Sport di Trento, in programma dal 10 al 13 ottobre 2019. Durante il focus “Tutto il rosa del calcio”, dedicato al calcio femminile alla seconda edizione del Festival dello Sport di Trento, in programma dal 10 al 13 ottobre 2019 ci saranno anche la norvegese della Roma Andrine Hegerberg, la c.t. azzurra Milena Bertolini, la capodelegazione della nazionale Barbara Facchetti, la neopresidente della Divisione calcio femminile Ludovica Mantovani e la leggendaria Carolina Morace, oggi opinionista.

Da sabato 14 settembre, in concomitanza con l’inizio del campionato femminile, sarà disponibile il primo numero della rivista SOCCER GIRLS.

La versione digitale sarà scaricabile GRATUITAMENTE da Affari Italiani Milano e dai social network.

La versione cartacea in vendita presso la Libreria dello Sport

soccergirlsmagazine@gmail.com