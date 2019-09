L'Inter femminile protagonista all'OFFside Film Festival 2019

di Lorenzo Zacchetti

#OurGirlsAreHere è l'hashtag con il quale l'Inter ha celebrato la promozione della sua squadra femminile in Serie A. Nella scorsa stagione, Regina Baresi e compagne hanno realizzato una veria e propria impresa, dominando il campionato di Serie B con 64 punti, frutto di 21 vittorie, un pareggio e zero sconfitte, imponendosi inoltre come migliore attacco del torneo con 87 gol segnati, subendone solo 12.

Lo scorso 26 maggio sono state festeggiate allo stadio di San Siro, dove hanno ricevuto il trofeo per la vittoria della cadetteria e, soprattutto, l'applauso di tutto il pubblico corso a incitare la squadra maschile. Ulteriore tributo all'impresa delle ragazze nerazzurre è “Our Girls”, inserito nella programmazione della seconda edizione dell'OFFside Festival, rassegna di film dedicati al calcio in programma il 13 e 14 settembre al Teatro Leonardo.

Il tema dell'edizione 2019 del Festival è “Fenomeni & Rivoluzioni” - questo il programma completo:

VENERDI 13 SETTEMBRE



18.30: Ultima Final

Boca Juniors e River Plate sono le squadre che hanno fatto nascere il Futbol in Argentina e che da oltre un secolo danno vita alla rivalità più accesa del continente sudamericano. La Ultima Final racconta attraverso gli occhi dei tifosi quei folli ventotto giorni che hanno sconvolto il mondo, quando le due regine di Buenos Aires si sono ritrovate una di fronte all'altra per la finale di Copa Libertadores.

19.00: Istanbul United

C'è stato un momento in cui i tifosi dei tre club rivali di Istanbul si sono riuniti sotto la stessa bandiera, ovvero quando nel 2013 hanno animato le proteste per le strade della città contro il regime di Erdogan. Istanbul United racconta come il tifo può diventare megafono di una società in rivolta, strumento per combattere a favore di una causa comune. La storia di quando gli ultras hanno provato a fare la rivoluzione.

21.00: The Class of '92

David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt, i fratelli Neville. Sei amici che hanno iniziato a giocare insieme nel vivaio dei Red Devils a 12 anni. Sono loro ad aver formato la spina dorsale della squadra che ha dominato l'Inghilterra e l'Europa negli ultimi anni del '900.

The Class of '92 ripercorre, attraverso i ricordi dei protagonisti, le straordinarie carriere di questi ragazzi diventati campioni che hanno rappresentato meglio di chiunque altro un'epoca d'oro del Regno Unito, sospeso tra il governo Blair e il fermento musicale capitanato da Oasis e Spice Girls.

SABATO 14 SETTEMBRE

16.30: Gigi, il documentario

A Cosenza nessuno ha dimenticato Gigi Marulla, straordinario bomber e bandiera mai ammainata di una squadra che arrivò a sfiorare la Serie A negli Anni Novanta. Un grande giocatore che ci ha lasciati troppo presto e che viene ricordato in un commovente documentario dove ex compagni di squadra, famigliari, amici e tifosi raccontano il grande campione rossoblu.

17.30: The Numbers Game

In principio fu Moneyball, il rivoluzionario metodo di reclutamento dei giocatori di baseball basato sull'analisi delle statistiche. Oggi la geniale idea di Billy Beane è diventata realtà anche nel calcio che ha sposato la trasformazione digitale e adottato i dati come soluzione per misurare e interpretare una partita sotto un punto di vista totalmente rivoluzionario.

18.00: Our Girls

Nell'anno in cui il mondo si è accorto che il calcio non è unicamente una prerogativa maschile un gruppo di ragazze ha vissuto una stagione da favola. L'Inter femminile ha intrapreso un cammino trionfale fatto di 21 vittorie, la promozione in Serie A e un intero stadio di 70.000 a rendere omaggio a questa impresa.

19.00: L'ultima partita di Pasolini

14 settembre 1975, Stadio Ballarin di San Benedetto del Tronto: Pierpaolo Pasolini gioca la sua ultima partita di calcio. Un gioco che il poeta amava visceralmente nonostante tanti intellettuali dell'epoca lo denigrassero. Proprio il 14 settembre, in anteprima assoluta, OFFSide diventa il teatro dell'ultima partita di Pasolini. La storia di un poeta, di una città, di un intero paese.

21.00: Kaiser

La storia più o meno vera di Carlos Henrique Raposo, calciatore brasiliano che negli anni Ottanta riuscì a ottenere una serie di contratti con le più importanti squadre del paese senza però scendere mai in campo. Finti infortuni, squalifiche e assenze misteriose gli consentivano di rimanere a libro paga pur tenendo nascosta una palese incompetenza calcistica.

La rassegna si svolge allo storico Teatro Leonardo di via Andrea Maria Ampère 1, facilmente raggiungibile dalla fermata della metropolitana Piola. Oltre alla sala principale dove verranno trasmessi tutti i film, nell’ampio foyer e soprattutto sulla via pedonale esterna si svolgeranno diverse attività extra a ingresso libero: Area libreria, Social Corner, Area Food & Beverage con DJ- set e una zona relax all’aperto a tema calcistico con tornei di biliardino e retro gaming.

Biglietti e abbonamenti su https://www.offsidefestitalia.com/

Sabato 14 settembre è anche il giorno che segna l'inizio del campionato di Serie A femminile. L'Inter debutta in casa, contro l'Hellas Verona.