La nazionale femminile non la ferma più nessuno: 6-0 alla Georgia!

di Lorenzo Zacchetti

Quello della nazionale femminile nelle qualificazioni a Euro 2021 è veramente un cammino trionfale: il 6-0 alla Georgia consente alla squadra di Milena Bertolini di arrivare a cinque vittorie su altrettante partite



Già sconfitta 1-0 a Tbilisi lo scorso 3 settembre, la Georgia è stata letteralmente travolta a Benevento dalla furia delle Azzurre, che al Vigorito hanno sfoggiato la discussa terza maglia verde recentemente lanciata dallo sponsor tecnico Puma.



Con Valentina Giacinti non in perfette condizioni fisiche (e decisa a non compromettere la sua presenza nel match clou tra Milan e Juve, alla ripresa del campionato), Daniela Sabatino al centro dell'attacco è l'unica novità rispetto alla formazione scesa in campo contro la Bosnia. Proprio la centravanti del Sassuolo è protagonista della prima occasione da gol, dopo soli 5 minuti da gioco, ma la sua conclusione finisce clamorosamente sul palo.



Il risultato si sblocca al 10° minuto, con la prima rete in nazionale di Elena Linari, difensora dell'Atletico Madrid, abile a incornare un calcio d'angolo di Valentina Cernoia.



Anche il 2-0 arriva con un colpo di testa: quello di Alia Guagni, su un cross di Daniela Sabatino dopo un altro calcio d'angolo che manda in confusione la Georgia.



Sette minuti dopo, Sabatino serve un assist anche a Cristiana Girelli e l'implacabile attaccante della Juventus non si fa certo pregare per firmare il 3-0.



Dopo la traversa di Martina Rosucci e l'uscita dal campo di Sara Gama, infortunata, al 32° minuto Sabatino firma un meritato gol personale, dopo una respinta corta su tiro da lontano di Aurora Galli.



Nei minuti di recupero del primo tempo, Sabatino segna un secondo gol ancora più spettacolare, finalizzando di tacco una bella azione corale.



Chiuso il primo tempo sul 5-0, già al sesto della ripresa le Azzurre portano il risultato a proporzioni tennistiche con Rosucci, ottimamente servita da Manuela Giugliano.



La traversa nega la doppietta a Girelli, poi Bertolini concede l'esordio a Deborah Salvatori Rinaldi (Milan) e la seconda presenza ad Arianna Caruso (Juve): per poco Salvatori Rinaldi non bagna il debutto con un gol da antologia, ma la sua girata finisce di poco a lato.



Negli ultimi dieci minuti l'Italia gioca in dieci, visto che Guagni lascia il campo dopo un duro colpo subito al polpaccio, a cambi già esauriti.

Sarà fondamentale valutare le sue condizioni e quelle di Gama in vista del prossimo appuntamento: martedì alle 14.15 a Castel di Sangro, contro Malta.

Anche questa partita sarà trasmessa in diretta da RaiDue, a testimonianza del grande entusiasmo che continua a circondare una nazionale femminile sempre più sicura dei propri mezzi.



Benevento 6-11-2019

ITALIA-GEORGIA 6-0

Gol: 10′ Linari, 25′ Guagni, 28′ Girelli, 31′ 45’+1 Sabatino, 52′ Rosucci

Italia: Giuliani; Guagni, Gama (30′ Fusetti), Linari, Bartoli; Galli, Rosucci (62′ Caruso), Giugliano, Cernoia; Sabatino (54′ Salvatori Rinaldi), Girelli. Ct. Bertolini.

Georgia: Gabunia; Pasikashvili, Kalandadze, Sutidze, Tatuashvili, Raukh; Bakradze, Todadze, Matveeva (71′ Cheminava), Tchkonia (57′ M. Danelia); Chichinadze (85′ N. Danelia). Ct. Svanadze. A disp. Sukhashvili, Gabelaia, Kadagishvili, Chkhartishvili, Tsotseria, Khaburdzania.

Ammonite: Pasikashvili e Todadze (G)