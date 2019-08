Mercato femminile: chi è Stefania Tarenzi, il colpo dell’Inter

di Lorenzo Zacchetti

Neopromossa in Serie A, l’Inter femminile si è rinforzata con l’arrivo di Stefania Tarenzi, attaccante della nazionale azzurra. La calciatrice lodigiana farà coppia con la capitana Regina Baresi nella squadra allenata da Attilio Sorbi, che agli ultimi mondiali era il vice della c.t. Milena Bertolini.

“Il mister ci fa lavorare duro, però penso che sia giusto così. Vedremo come riusciremo a fare il gioco che ci chiede. Nonostante sia appena arrivata, mi sto trovando molto bene all’interno dello spogliatoio e questo è l’ultimo dei miei pensieri: sono in un ambiente sereno e ringrazio le mie compagne”, ha detto Tarenzi.

Nata a Lodi 31 anni fa, Tarenzi arriva all’Inter dopo una stagione decisamente travagliata con il Chievo: proprio un suo gol (tra l’altro al Milan…) ha consentito alla squadra gialloblu di salvarsi dalla retrocessione, ma a finire in B sono stati i colleghi maschi e la società del Presidente Campedelli non ha rinnovato la partnership con il Valpolicella, che rappresentava la sua sezione femminile. Senza l’accordo con il Chievo, il “Valpo” non si è iscritto al campionato e Tarenzi è rimasta senza squadra.

L’Inter ne ha approfittato, inserendo in rosa quella che oggi è la sua unica rappresentante nella nazionale azzurra. Tarenzi a Francia 2019 non ha giocato nemmeno un minuto, chiusa dalle juventine Girelli e Bonansea, ma questo non le ha impedito di definire “un’esperienza pazzesca” l’avventura che ha finalmente portato il calcio femminile all’attenzione del grande pubblico.

Il suo esordio in nazionale è stato nella Cyprus Cup del 2015 (allora il c.t. era Antonio Cabrini) e già alla seconda presenza, contro la Scozia, ha firmato la sua prima rete. Dopo tre anni di assenza dal club Italia, è tornata nel giro con Bertolini e lo scorso gennaio ha deciso nei minuti di recupero l’amichevole col Cile segnando il suo secondo gol, in un totale di 10 apparizioni con la casacca azzurra.

L’esperienza di Tarenzi è fuori discussione, come si vede con un semplice colpo d’occhio al suo palmarès. Dal 2013 al 2017, con la maglia del Brescia, ha vinto due Scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe, affacciandosi anche alla ribalta delle coppe europee. Il suo curriculum comprende anche la vittoria della Serie A2 2009/10 con il Mozzanica, l’altra squadra che non si è iscritta a questo campionato dopo aver perso “l’ombrello” della partnership con il club maschile (nel suo caso, l’Atalanta).

A Bergamo la grintosa attaccante ha giocato per quattro stagioni, a riprova del valore di una fucina di talenti dalla quale sono uscite anche altre protagoniste del mondiale quali Valentina Giacinti (Milan), Aurora Galli (Juve), Manuela Giuliano ed Elisa Bartoli (Roma). Peccato doverne parlare al passato…

Cresciuta a Castiglione d’Adda, nel Lodigiano, Tarenzi ha cominciato la sua avventura nel calcio femminile con la maglia della Doverese. Le sue prestazioni nel campionato di Serie D hanno attirato l’attenzione del Mozzanica che, giusto dieci anni fa, l’ha inserita in rosa. Con 39 gol in 50 presenze totali, Tarenzi è stata fondamentale non solo per l’accesso alla massima serie, ma anche per il quarto posto della stagione 2010/11, miglior risultato nella storia della squadra.

Da Bergamo si è trasferita a Brescia, come detto, e quattro anni dopo è passata al Sassuolo, neopromosso in Serie A. Proprio un suo gol ha permesso al club emiliano di salvarsi, vincendo il play-out contro la Roma CF. Miglior realizzatrice della squadra, Tarenzi è trasferita al Chievo e, anche in questo caso, si è dimostrata decisiva con il gol che ha salvato le gialloblu.

Poi, però, sono intervenuti i predetti problemi societari e oggi Tarenzi, per il terzo anno consecutivo, si appresta a cominciare il campionato con la maglia di una neopromossa. L’Inter evidentemente spera in qualcosa di più di una salvezza in extremis, ma anche nel calcio vale il detto “non c’è il due senza il tre”.