Milan: biglietti gratis per il derby femminile

Sabato è il giorno del derby. Anzi: “dei” derby! Non si gioca “solo” quello maschile tra Milan e Inter, ma anche quello femminile: le rossonere di Maurizio Ganz ospitano infatti l’Orobica Bergamo, nel primo dei sei derby lombardi che, tra andata e ritorno, caratterizzeranno questo campionato.

La partita tra il Milan femminile e le “Sharks” bergamasche si gioca alle 15.00 allo stadio Brianteo di Monza, che il club rossonero ha scelto di utilizzare per le sfide casalinghe di questa stagione. Per incentivare la presenza del pubblico l’ingresso sarà gratuito.

Milan-Orobica è una sfida valevole per la seconda giornata della Serie A femminile 2019/20. All’esordio in campionato, le rossonere hanno ottenuto una confortante vittoria per 3-0 sul campo della Roma, mentre le orobiche hanno pareggiato in casa contro il Tavagnacco.

In quanto al derby tra Milan e Inter, quello tra le formazioni femminili è in programma il 12 ottobre: approfittando della sosta del campionato maschile, si sta ipotizzando di disputarlo a San Siro.

Questo il programma completo della seconda giornata di Serie A femminile:

Sabato 21 settembre 2019

ore 15 Sassuolo-Juventus

ore 15 Verona-Florentia

ore 15 Empoli-Inter

ore 15 Milan-Orobica

ore 15 Tavagnacco-Bari

Domenica 22 settembre 2019

ore 12.30 Fiorentina-Roma (diretta su Sky Sport Serie A)