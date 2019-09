Milan al top con Ganz. Nella Serie A femminile 10 allenatori maschi su 12

di Lorenzo Zacchetti

Dopo il 3-0 ottenuto sul campo della Roma, il Milan femminile si ripete vincendo 4-1 contro l'Orobica Bergamo. Un esordio davvero convincente quello di Maurizio Ganz, subentrato alla mitica Carolina Morace in quello che rappresenta il suo esordio nel calcio femminile.

La scelta di un allenatore uomo accomuna ben 10 squadre delle 12 che compongono la Serie A femminile 2019/2020: fanno eccezione soltanto la Juventus campione d'Italia, guidata da Rita Guarino, e proprio l'Orobica, allenata da Marianna Marini.

"Per me non c’è un calcio maschile o femminile: c’è solo il calcio. E tra poco saranno le donne ad allenare le squadre maschili", ha affermato Maurizio Ganz nel giorno della sua presentazione. Prendiamolo buono come auspicio per il futuro, perché finora le esperienze delle allenatrici nel calcio maschile sono state rare e difficili.

Donne sulle panchine maschili

"Imbarazzo nell'entrare nello spogliatoio? No, sono una professionista e scelgo i calciatori in base alla lunghezza del pene”: con questo capolavoro di sarcasmo l’ex nazionale tedesca Imke Wubbenhorst ha stroncato la curiosità di chi commentava la sua nomina alla guida del Cloppenburg.

Ogni volta che una donna assume il ruolo che in una cultura arretrata siamo soliti definire del “mister”, i giornali ne parlano come di una mosca bianca. In Italia è successo per ben due volte: prima con Carolina Morace alla guida della Viterbese di Gaucci e poi con Patrizia Panico sulla panchina dell’Under 16 azzurra. Pur trattandosi di due leggende del calcio femminile italiano, le loro avventure nel regno dei maschi sono durate poco.

Un’altra ex nazionale tedesca, Inka Grings, è stata nominata coach dello Straelen, squadra di quarta divisione. In Francia a rompere il tabù è stata la portoghese Helena Costa, nel 2014 alla guida di quel Clermont che poi si sarebbe affidato a Corinne Diacre. La spagnola Milagros Martines ha guidato il Suzuka Unlimited in Giappone, mentre nel 2013 Duygu Erdogan è entrata nella storia guidando il celebre Galatasaray, seppure per una sola partita: Terim era squalificato e lei era l’unica dello staff ad avere il patentino. Epica la vicenda di Salma al-Majidi, la cui passione per il calcio era stata congelata dalle leggi del Sudan, che vietano alle donne di giocarlo. Ma non di allenare: infatti Salma ha assunto la guida tecnica dell’Ahly Al-Gadaref.

Una scelta felice



Vicende come queste rischiano di essere solo l’eccezione che conferma la regola, perché al contrario avere degli uomini che allenano squadre femminili è considerato perfettamente normale. Il giornalista Giancarlo Padovan, già direttore di “Tuttosport”, fin dagli anni ’80 si è innamorato del calcio femminile e, prima di diventare Presidente della Divisione Calcio Femminile della LND, ha allenato il Fiammamonza, la rappresentativa del Piemonte e il Torino. Durante il suo ciclo granata fece esordire in A una quindicenne piuttosto sfrontata, che ai suoi primi rimproveri rispose: “Ma come faccio a giocare bene se continui a urlare?”. Si chiamava Barbara Bonansea. Non sono noti problemi legati a questioni di genere e alla gestione dello spogliatoio, anzi: Padovan ha conosciuto sua moglie proprio nel mondo del calcio.

Basta un nome famoso?



Qualcuno ironizzava invece sul fatto che il fascino – invero un po’ agèe - di Antonio Cabrini potesse rappresentare un ostacolo ai tempi della sua nomina a c.t. della nazionale femminile, ma le ragioni di un bilancio poco positivo sono state ben altre. In poco più di cinque anni, ha totalizzato 28 vittorie, 10 pareggi e 23 sconfitte. Differenza reti in positivo, ma entusiasmo scarso. Soprattutto quando ha invitato le ragazze a trasferirsi all’estero in cerca di miglior fortuna, scatenando polemiche e richieste di dimissioni. Sta di fatto che nel 2017 il suo posto è stato preso da Milena Bertolini… e sapete già come è andata a finire. Il vice di Milena a Francia 2019, Attilio Sorbi, è stato scelto come nuovo allenatore dell’Inter. L’estate milanese è stata abbastanza turbolenta e sono cambiate quattro panchine su quattro, visto anche l’arrivo di Conte e Giampaolo alla guida dei team maschili. Tra le donne, ha fatto discutere la mancata conferma di Sebastian De La Fuente alla guida dell’Inter, dopo averla portata a una promozione sontuosa: quest’anno sarà la Primavera a beneficiare del lavoro dell’argentino. Sempre di maschi, comunque, si tratta, come nel caso delle cugine rossonere: è durata un solo anno l’esperienza di Carolina Morace che, si dice, avesse progetti non collimanti con quelli della responsabile del settore femminile Elisabetta Spina. La panchina - appunto - è stata affidata a Maurizio Ganz, quello che da giocatore è riuscito a far cantare “El segna semper lü” a entrambe le curve di San Siro. Ma come tecnico pur sempre all'esordio con una squadra femminile.

Sostiene Velasco



Ecco, vero il tema è questo: quali sono le differenze tra allenare degli uomini e delle donne? Chi è in grado di fare una cosa sa fare anche l’altra o serve una preparazione specifica? Sul tema si sentono sciocchezze sesquipedali e, nel mare magnum delle opinioni, suggerirei di dare maggior conto a quella di una vera e propria autorità come Julio Velasco (sebbene nel calcio non abbia avuto troppa fortuna). Secondo l’ex c.t. della nazionale di pallavolo fa parte della natura femminile essere più esigenti, in campo e fuori, e in caso di errore può subentrare la paura di sbagliare ancora, fattore che ovviamente affossa i livelli di fantasia e qualità del gioco. Dal suo punto di vista, l’allenatore di una squadra femminile deve quindi incitare molto di più le sue giocatrici rispetto agli uomini, ai quali basta una giocata riuscita per dimenticare gli errori precedenti.

Dal campo alla panchina



Pur riconoscendo l’ovvio valore della esperienza di Velasco, è del tutto evidente che le dinamiche interpersonali e di gruppo come quelle che si verificano in uno spogliatoio sono uniche ed irripetibili, in base alle caratteristiche delle persone coinvolte. Questo ci dice che il genere non è certo determinante nella capacità di allenare una squadra di uomini o di donne: a fare la differenza è il giusto mix di competenze tecniche e capacità empatiche, una ricetta mai scontata e soprattutto mai uguale a se stessa. Ed è piuttosto improbabile che a realizzarla siano chef ancora alle prime armi come quelli che (a prescindere dai nomi fatti nelle righe precedenti) spesso vediamo alle prese con le donne. Carolina Morace già da tempo ha sollevato il problema degli allenatori che guardano al campionato femminile come una gavetta necessaria o come una collocazione temporanea in attesa di tempi migliori. In questo modo, tolgono il posto a chi ne avrebbe più diritto: “Le ex giocatrici che hanno il patentino sono quelle che conoscono il livello del calcio femminile in Europa e nel mondo”, ha spiegato Morace – è opportuno specificarlo – in tempi molto antecedenti il suo avvicendamento al Milan.



Competenza e merito



Già allora, Morace aveva chiarito di non volere fare battaglia solo per se stessa, ma per il bene del movimento: “Se vogliamo più ragazzine iscritte al calcio femminile dobbiamo dare più opportunità di lavoro, ma se queste opportunità poi vengono affidate a uomini, allora diventa più complicato. Entrano allenatori che non sono all’altezza come e quanto le allenatrici che oggigiorno sono fuori. E ovviamente non mi riferisco a me, perché ci sono diverse ex giocatrici di livello con tanti anni di esperienza e tante presenze in nazionale che sono fuori. Ci vuole rispetto e professionalità nei confronti di chi ha fatto e vinto qualcosa”.

L’esempio di Ulivieri



Tuttavia, proprio perché abbiamo sostenuto che il genere non deve essere un discrimine, non si deve pensare che un allenatore maschio sia sempre e comunque un danno per il calcio femminile, anzi. Ci sono casi virtuosi come quello di Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori e tecnico del Pontedera femminile. La sua prima esperienza con una squadra formata da donne è stata nel 2014, quando è tornato nella sua San Miniato per allenare la Scalese, appena retrocessa in B. Dopo 49 anni di carriera e 23 panchine ai massimi livelli del maschile, ha accettato l’incarico (gratis) per pura passione: “L’Italia è l’unica nazione dove il calcio femminile non riesce a decollare. Dicono in Federazione: questione culturale. No, replico io: le ragioni sono altre, è che non ci investiamo, non ci impegniamo”.