Milan-Juve: big match a Monza, aspettando un San Siro in rosa

E’ arrivato il momento della grande sfida Milan-Juventus! Se nel campionato maschile l’ultimo scontro diretto è stato piuttosto deludente sul piano dello spettacolo, deciso dalla singola fiammata di Dybala, e soprattutto ben poco influente in termini di lotta per lo Scudetto, domenica a Monza le Rossonere si giocano la possibilità di sorpassare le Bianconere, campionesse in carica, in testa alla classifica.

La Juve di Rita Guarino ha vinto tutte le prime partite, mentre il Milan di Maurizio Ganz ha raccolto quattro vittorie e un pareggio, contro quella Fiorentina che fino alla scorsa stagione era la più accreditata rivale delle torinesi.

Oggi, invece, è proprio il Milan a nutrire ambizioni di Scudetto e il fatto che le due capitane (Valentina Giacinti del Milan e Sara Gama della Juve) abbiano saltato in via precauzionale l’ultimo impegno con la nazionale fa capire quanto sia importante questo scontro diretto.

Come già era successo per il derby Milan-Inter, si era ipotizzato di far giocare la partita a San Siro, approfittando della sosta del campionato maschile per via degli impegni degli Azzurri di Mancini.

Il tema dell’utilizzo di San Siro per il calcio femminile è piuttosto “caldo”, viste anche le recenti negoziazioni sta il Comune di Milano e il duo Milan-Inter, che inizialmente voleva abbattere il vecchio impianto per trasferirsi nel nuovo.

Invece il Comune, che ne è proprietario, spinge per la riqualificazione della struttura esistente e il suo riadattamento per altri usi. Uno di questi potrebbe essere il calcio femminile?

Se ne parlerà giovedì 21 dalle 19.30 nel corso di un dibattito organizzato presso “Città Vecchia” in viale Gorizia 8 (zona Darsena), dal titolo “LA San Siro - scenari al femminile per un quartiere dello Sport”, con un panel decisamente qualificato.

Ci saranno infatti Roberta Guaineri (Assessora allo Sport del Comune di Milano), Mario Beretta (allenatore con esperienze alla guida di Parma, Torino, Brescia e molte altre) e due esponenti politiche che sono anche calciatrici dilettanti: Anita Pirovano (Consigliera del Comune di Milano) e Giulia Pelucchi (vicepresidente del Municipio 8). A condurre la serata sarà Lorenzo Zacchetti, giornalista nonché consigliere del Municipio 7, dove sorge lo stadio.

L’incontro è stato organizzato in collaborazione con Soccer Girls e Lady Soccer.

Nel frattempo, però, anche il big-match Milan-Juventus si disputa al Brianteo di Monza, scelto dalle Rossonere come campo di casa per questa stagione.

La partita è in programma alle 15.00 di domenica e i biglietti sono disponibili sul sito vivaticket, nei punti vendita vivaticket e presso le casse dello stadio il giorno della gara.

I biglietti della Curva Nord, dedicata alla tifoseria ospite, sono invece acquistabili solo in prevendita.

Queste le tipologie dei biglietti disponibili e il relativo listino:

TRIBUNA E TRIBUNA LATERALE: €10,00, prevendita o casse stadio il giorno gara

CURVA SUD: €5,00, prevendita o casse stadio il giorno gara

CURVA NORD (OSPITI): €5,00, prevendita, NON in vendita il giorno gara

Per chi invece volesse abbonarsi a tutte le partite casalinghe del Milan femminile, le tariffe sono:

TRIBUNA E TRIBUNA LATERALE: €40,00, disponibile solo su vivaticket

CURVA SUD: €20,00, disponibile solo su vivaticket

