Milan e Juve: partenza col botto! Guarda i gol... e la rivista SOCCER GIRLS

di Lorenzo Zacchetti

Juventus e Milan sono le grandi protagoniste della prima giornata del campionato di Serie A femminile 2019/20, grazie alle vittorie conseguite nelle prime due partite trasmesse in diretta su Sky di questa stagione.



Le campionesse d'Italia hanno aperto la stagione battendo le Empoli Ladies, seppure con qualche fatica. Sotto per un calcio di rigore trasformato da Prugna, la squadra di Rita Guarino non si è persa d'animo e ha rimontato con le reti di Girelli e di Caruso.



Alla Juve ha risposto il Milan, aggiudicandosi con una grande prestazione il big-match della prima giornata: la squadra di Ganz ha vinto 3-0 sul campo della Roma, con i gol di Heroum, Conc e Giacinti stendono le giallorosse di Bavagnoli davanti ai duemila spettatori del Tre Fontane

Delle altre favorite, la Fiorentina si aggiudica il derby con la Florentia, mentre le altre due lombarde cominciano con un pareggio interno: l'Inter viene raggiunta sul 2-2 a tempo scaduto dal Verona, mentre l'Orobica Bergamo fa 1-1 col Tavagnacco.



