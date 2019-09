Milano accoglie le stelle del calcio femminile alla Scala

Mentre si discute del futuro di San Siro, “la Scala del calcio”, il Teatro Alla Scala – quello vero – ospita i Re e le Regine del pallone. Lunedì 23 sarà proprio Milano ad ospitare i premi della Fifa alle stelle del calcio mondiale, maschile e femminile, con un riconoscimento che ha fuso lo storico Pallone d’Oro con il successivo Fifa World Player.

Se tra gli uomini a sfidarsi sono Cristiano Ronaldo, Messi e van Dijk, dei quali ormai conosciamo tutto, l’occasione è propizia per conoscere meglio le tre donne protagoniste delle nominations.

Favorita d’obbligo è l’americana Megan Rapinoe, che al mondiale della scorsa estate ha conquistato sia il premio di miglior giocatrice, sia quello di miglior realizzatrice del torneo. Di lei si è parlato moltissimo anche per l’accesa protesta nei confronti del Presidente Trump: l’attaccante del Reign F.C. si è rifiutata di cantare l’inno, seguendolo in ginocchio, e ha declinato l’invito alla Casa Bianca dopo la vittoria del titolo iridato. Eppure, qualcuno vorrebbe portarla alla Casa Bianca in pianta stabile: tra i Dem USA, c’è chi ha proposto di candidarla Presidente nel 2020. Jay Inslee, Governatore dello Stato di Washington, è un altro dei papabili per la candidatura e ha significativamente promesso che, se dovesse diventare Presidente, il suo primo atto sarebbe proporre a Megan il ruolo di Segretario di Stato, ovvero la terza carica degli USA!

La sua connazionale Alex Morgan agli ultimi mondiali ha segnato lo stesso numero di gol (6), ma è finita seconda nella classifica dei cannonieri per il superiore minutaggio di gioco. La sua fama è enorme: oltre ad aver interpretato se stessa nel film “Alex & me”, è stata inclusa dal “Time” nella lista delle 100 persone più influenti al mondo per l’anno in corso. Gioca nell’Orlando Pride, ma l’infortunio subito nei giorni scorsi la terrà ferma fino a fine stagione. E’ sposata con un calciatore. Servando Carrasco gioca nei Los Angeles Galaxy con Zlatan Ibrahimovic, ma il suo stipendio è di circa 30 volte inferiore a quello della moglie: un dato che segna in maniera inoppugnabile la differenza tra il calcio femminile negli USA e in Europa!

L’inglese Lucy Bronze, terza candidata al premio, a fine agosto è stata premiata dalla Uefa come miglior giocatrice europea dell’anno. Al mondiale si dovette accontentare del secondo posto nella classifica individuale, dietro Rapinoe e davanti a Morgan. Gioca nel Lione, che è nettamente la Regina del Vecchio Continente: oltre ad aver vinto la Champions League nelle ultime quattro edizioni, ha in rosa le tre calciatrici più pagate d’Europa (tra cui Ada Hegerberg, Pallone d’Oro 2018) e fa un vanto del principio di pari trattamento tra la squadra maschile e quella femminile. Non a caso, domina in maniera imbarazzante il campionato francese, quello nel quale le calciatrici sono meglio pagate in assoluto: ha vinto gli ultimi 13 titoli nazionali consecutivamente e in estate si è persino rinforzata!

Alla Scala sarà premiato anche l’allenatore dell’anno. Sarebbe bizzarro se a vincere non fosse Jill Ellis, c.t. della nazionale USA: col mondiale vinto la scorsa estate è la prima donna a vincere due titoli iridati consecutivamente e tra gli uomini c’era riuscito solo l’italiano Vittorio Pozzo, nel 1934 e 1938. Le altre nominations sono Sarina Wiegman, c.t. dell’Olanda seconda al mondiale, e Phil Neville, il tecnico – uomo – dell’Inghilterra classificatasi quarta a Francia 2019.

Nel weekend il calcio femminile italiano celebra inoltre l’avvio del campionato di Serie A di Fùtsal, nome ufficiale dello sport che siamo soliti chiamare “calcio a 5”, se non “calcetto”. La squadra favorita è la pugliese Salinis, che apre il torneo con l’anticipo sul campo della Lazio, ma si prospetta una sfida aperta con diverse pretendenti. Su tutte, il Kick Off San Donato, unica rappresentante milanese e lombarda nella massima serie.

