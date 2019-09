Alla Scala trionfa Megan Rapinoe, Regina del calcio e dei diritti civili

di Lorenzo Zacchetti

Tutto come previsto al FIFA The Best, i prestigiosi premi che il governo del calcio mondiale ha assegnato in una serata di gala al Teatro alla Scala. Se tra gli uomini fa discutere il successo di Leo Messi, tra le donne il pronostico è stato rispettato col trionfo di Megan Rapinoe.

La stella americana, come sua abitudine, ha utilizzato il palcoscenico per lanciare messaggi che vanno ben oltre il terreno di gioco: "Dobbiamo rendere il mondo un posto migliore. Ci sono alcune storie che mi hanno colpito, come quelle di Sterling e Koulibaly contro il razzismo. Ma penso anche alla ragazza iraniana che si è suicidata, a tutti coloro che combattono l'omofobia".



Oltre a decidere la finale del mondiale contro l'Olanda, la scorsa estate Rapinoe aveva già fatto parlare di se per motivi extracalcistici, rivolgendosi con parole decisamente dure nei confronti di Donald Trump e annunciando che in caso di vittoria non sarebbe andata “alla fottuta Casa Bianca”.

Il suo attacco frontale al Presidente è cominciato subito dopo la sua elezione nel 2016 e si è manifestato nelle proteste durante l’esecuzione dell’inno nazionale, seguito in ginocchio o comunque senza cantarlo. Ambasciatrice dal 2013 di Athlete Ally, organizzazione contro l’omofobia nello sport, Megan durante i festeggiamenti in America ha rincarato la dose con un discorso destinato a passare alla storia: “Questo è il mio compito per tutti voi: dobbiamo essere migliori, dobbiamo amare di più e odiare di meno, ascoltare di più e parlare meno. È una responsabilità di tutti, di ogni singola persona qui presente, di chi non è qui, di chi non ha voluto esserci, di chi è d’accordo con noi o meno. È nostra responsabilità rendere questo mondo un posto migliore. Questa squadra ha fatto un incredibile lavoro nel prendere questo fardello sulle spalle e far capire la posizione che abbiamo in questa società, in questo mondo. Sì, facciamo sport, sì, giochiamo a calcio, sì, siamo atlete, ma siamo molto di più. Anche voi siete molto più di questo. Non siete solo appassionati che ci seguono ogni quattro anni. Siete delle persone che ogni giorno escono per strada, impegnate nella vostra comunità. La rendete migliore ogni giorno? Cosa fate per rendere le persone intorno a voi migliori? La vostra famiglia, i vostri amici più stretti, le 10, le 20, le 100 persone più vicine a voi: è responsabilità di ogni singola persona. Negli ultimi anni è stata tutta una lotta. Io ne sono stata vittima e ne sono stata artefice. Ci sono stati contrasti con la Federazione: chiedo scusa per alcune cose, ma non per tutte. Ma ora è tempo di andare avanti insieme e questo discorso rappresenta il passo successivo. Dobbiamo collaborare tutti insieme: questo è il mio compito per tutti voi. Fate quello che potete, fate quello che dovete, fate un passo verso gli altri. Siate di più, siate migliori, siate più grandi di quanto lo siete stati finora. Questa squadra è un esempio di quello che ognuno può essere. Prendeteci ad esempio, ci siamo fatte carico di così tante cose per essere qui, per celebrare questa vittoria con voi, e lo abbiamo fatto col sorriso. Per favore, fate lo stesso per noi, vi chiedo questo”.



Un discorso politico? Certo che sì, come solo il calcio sa esserlo. Non a caso Alexandria Ocasio-Cortez, l’astro nascente della politica americana, ha voluto incontrarla. E non è detto che finisca qui: la calciatrice che ai mondiali ha conquistato tre premi (capocannoniere, miglior giocatrice della finale e in assoluto) viene addirittura invocata come prossimo candidato democratico alla Casa Bianca!

Lo slogan “Megan for President” era comparso su qualche striscione allo stadio con intenzioni probabilmente solo iperboliche, ma qualcuno inizia a prenderlo sul serio. Su “The Week”, Joel Mathis ha scritto: “Rapinoe non dovrebbe scartare del tutto l’ipotesi di andare alla Casa Bianca: dovrebbe soltanto aspettare di essere pronta per trasferirvisi definitivamente. È vero: a oggi non sembra qualificata per il ruolo, ma nemmeno Trump lo sembrava. Quali sarebbero gli argomenti contro la sua candidatura? Che ha dei capelli ridicoli? Che ci rovina i rapporti con i nostri alleati britannici? Che è vanagloriosa, arrogante e divisiva? E come potrebbe essere peggio di Trump su queste cose?”.



Una boutade? Che l’ipotesi-Rapinoe sia credibile lo si desume anche dalla reazione di Jay Inslee, Governatore dello Stato di Washington. Essendo uno degli aspiranti candidati democratici alla presidenza ha detto che in caso di elezione proporrebbe a Megan il ruolo di Segretario di Stato, ovvero la terza carica americana dopo il Presidente e il suo Vice! L’attaccante delle Seattle Reign in fondo ha già da tempo un ruolo politico, viste le sue battaglie per l’abbattimento del gender pay gap e per i diritti delle comunità LGBTQ+, ma evidentemente sono i suoi attacchi frontali a Trump a conferirle una credibilità che alcuni politici di professione le invidiano.



Durante il mondiale, gli si è rivolta direttamente attraverso la telecamera: “Il tuo messaggio esclude le persone. Ci stai escludendo: stai escludendo le persone che assomigliano a me, escludendo le persone di colore, stai escludendo gli americani che ti supportano. Quello che stai dicendo riguardo il tuo slogan ‘Make America Great Again’ penso ci riporti in un’era non positiva per tutti. Hai un’incredibile responsabilità come capo di questo Paese di prenderti cura di ogni singola persona e devi fare di meglio per tutti”.



Rapinoe ha 34 anni e cinque fratelli, compresa la gemella Rachel, anche lei calciatrice. La sua passione per il soccer è sbocciata a tre anni, per imitare il fratello maggiore Brian, che poi ha ampiamente superato. È nata a Redding, in California. Il calcio l’ha portata in giro per gli USA e anche nel mondo, avendo giocato a Sydney e Lione. Con la nazionale ha vinto due mondiali (2015 e 2019), perdendo la finale del 2011 e vincendo l’Oro olimpico l’anno seguente. Per il futuro in politica vedremo, ma la sua famosa esultanza è già stata paragonata al pugno alzato da Tommie Smith alle Olimpiadi del ‘68. Perché lo sport, come diceva Mandela, ha davvero il potere di cambiare il mondo.

Nella serata milanese è stato premiato anche il Top 11 femminile del 2019:

In porta: Sari VAN VEENENDAAL (Arsenal/Atletico Madrid e Olanda)

In difesa: Wendie RENARD (Lione e Francia), Lucy BRONZE (Lione e Inghilterra), Kelley O'HARA (Utah Royals e Usa) e Nilla FISCHER (Wolfsburg/Linköping e Svezia)

A centrocampo: Amandine HENRY (Lione e Francia), Rose LAVELLE (Washington Spirit e Usa) e Julie ERTZ (Chicago Red Stars e Usa)

In attacco: Alex MORGAN (Orlando Pride e Usa), Megan RAPINOE (Seattle Reign e Usa) e MARTA (Orlando Pride e Brasile)

In panchina: Jill ELLIS (c.t. degli Usa)