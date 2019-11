PD e M5S spingono per il professionismo delle sportive

Un passo avanti verso il professionismo delle donne che praticano sport. E’ questo il senso dell’emendamento alla Legge di Bilancio presentato da Tommaso Nannicini (PD) e sottoscritto da Susy Matrisciano (M5S).

La proposta mira ad agevolare società e federazioni per il passaggio al professionismo delle donne sportive, superando i vincoli di una legge ormai datata e antistorica.

L’iniziativa è stata presentata oggi in Senato, con la partecipazione della calciatrice azzurra Elisa Bartoli, capitana della Roma, Umberto Calcagno, del vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori e Calciatrici Umberto Calcagno della responsabile del settore femminile della stessa AIC Katia Serra, responsabile settore femminile

La Senatrice Matrisciano ha spiegato così la sua adesione alla proposta di Nannicini: “Il M5S ha a cuore il tema della parità di genere, anche nello Sport. E proprio su questo tema è stato già depositato un Disegno di legge che auspichiamo venga al più presto approvato dal Parlamento. Ho deciso di sottoscrivere questo emendamento alla Manovra 2020, che riguarda le donne e lo sport, perché penso sia necessario lanciare un messaggio forte e chiaro all’opinione pubblica più in generale contro i pregiudizi e le discriminazioni e in particolare contro gli stereotipi legati all'universo femminile anche in relazione al calcio considerato ancora oggi uno sport prettamente maschile".

"Due giorni fa è stata celebrata la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un fenomeno, che va sconfitto con i fatti, non a parole e per farlo serve un profondo cambiamento culturale nella società contemporanea, ancora oggi stretta tra pregiudizi e stereotipi anacronistici, radicati e presenti nella mentalità di molti al Nord così come al Sud".

"Le ultime rilevazioni dell'Istat diffuse in questi giorni lo dimostrano per questo ritengo necessario interrogarsi e riflettere su come tradurre in politiche efficaci iniziative mirate a contrastarli".

"Servono misure concrete come quelle indicate in questo emendamento, che prevede incentivi per l'assunzione di sportive, e in altre analoghe contenute nella Manovra 2020, che il Senato si appresta a varare nei prossimi giorni. Tra le cause di debolezza strutturale dell'economia italiana c'è proprio la bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro e norme come questa possono incentivare l'occupazione femminile, ancora oggi tra le più basse in Europa".

"Per queste ragioni non posso che salutare positivamente e sottoscrivere iniziative come quella che presentiamo oggi, che è perfettamente in linea con l'agenda politica del Governo e il pacchetto di misure al vaglio del Ministero del Lavoro, al quale la nostra ministra Nunzia Catalfo sta lavorando, per sostenere il lavoro delle donne".

Si tratta di un ulteriore passo in avanti nella promozione di un movimento che anche qui a Milano conta sul convinto appoggio della politica. Il prossimo 7 dicembre sarà infatti premiata con l’Ambrogino d’Oro la nostra concittadina Laura Giuliani (nella foto), portiera della Juventus e della nazionale italiana.

A proporla tra tante personalità illustri è stata Anita Pirovano, capogruppo di Milano Progressista e anch’essa calciatrice a livello amatoriale. Come tutte, peraltro, almeno fino a quando non un vero cambiamento non prenderà forma.

