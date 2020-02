Sara Gama entra nella Hall Of Fame del calcio italiano

Sara Gama, capitana della Juventus e della nazionale azzurra, entra a far parte della Hall of Fame del calcio italiano. Il prossimo 4 maggio a Firenze saranno premiate le new-entry nel “Pantheon” del pallone, istituito nel 2011, e che ogni anno viene arricchito con i nomi di chi si è particolarmente distinto nelle seguenti categorie: Giocatore italiano, Giocatore straniero (già ritirato, dopo almeno cinque stagioni in Italia), Veterano italiano (ritiratosi almeno 25 anni fa), Allenatore italiano, Dirigente italiano, Arbitro italiano, Calcio femminile, Riconoscimenti alla memoria (per i campioni ormai scomparsi).

La categoria del calcio femminile è stata aggiunta solo nel 2014 e quindi Sara Gama è la sesta giocatrice a meritarsi un posto nella storia, dopo autentiche leggende quali Carolina Morace, Patrizia Panico (oggi sua allenatrice nella Juve), Melania Gabbiadini, Elisabetta Vignotto e Milena Bertolini (oggi c.t. della nazionale).

Sara Gama entra nella Hall Of Fame sulla scia dell’enorme successo riscosso dalle Azzurre al mondiale di Francia 2019, ma anche per l’innegabile contributo che sta dando allo sviluppo del calcio femminile in Italia, dopo anni di ostracismo.

Nata a Trieste, Sara ha in bacheca uno Scudetto, una Coppa Italia, due Supercoppe e il titolo Europeo vinto con la nazionale Under 19 nel 2008. Prima di vestire la maglia della Juve, ha giocato con Brescia e Paris Saint Germain. Laureata in Lingue e Letterature straniere, Sara Gama è impegnata anche all’interno della Federazione: è membro del Federal Board e Presidente della Commissione per lo Sviluppo della figura femminile del calcio.

Sara Gama entra nella Hall Of Fame insieme ad altri personaggi di grande spessore:

Giocatore italiano: ANDREA PIRLO

Giocatore straniero: ZBIGNIEW BONIEK

Veterano italiano: GABRIELE ORIALI

Allenatore italiano: CARLO MAZZONE

Dirigente italiano: ANTONIO PERCASSI

Arbitro italiano: ALBERTO MICHELOTTI

Riconoscimenti alla memoria: PIETRO ANASTASI e LUIGI RADICE

Il Premio Astori, istituito nel 2018 come riconoscimento al fair play, viene assegnato a ROMELU LUKAKU (per aver lasciato il rigore contro il Genoa al giovane Esposito, che ha segnato il suo primo gol in A) e al 17enne dell’Ospedaletti MATTIA AGNESE (per aver salvato la vita ad un avversario che aveva perso coscienza dopo uno scontro di gioco).

A decretare i suddetti riconoscimenti è stata una giuria composta dal Presidente dell’Unione Stampa Sportiva Italiana Luigi Ferrajolo e dai giornalisti Alberto Brandi (NewsMediaset), Federico Ferri (Sky Sport), Xavier Jacobelli (Tuttosport), Stefano Barigelli (La Gazzetta dello Sport), Piercarlo Presutti (Ansa), Enrico Varriale (Rai Sport), Ivan Zazzaroni (Il Corriere dello Sport / Guerin Sportivo).

Come tradizione a tutti i vincitori durante la cerimonia di premiazione viene chiesto di lasciare un cimelio che simboleggia la propria carriera e che verrà custodito all’interno del Museo del Calcio che si trova all’interno del Centro Tecnico FIGC di Coverciano.

