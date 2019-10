Supercoppa col nuovo sponsor: il calcio femminile vola!

Domenica alle 12.30 a Cesena si gioca la Supercoppa femminile tra Juventus e Fiorentina: le bianconere sono le detentrici di Scudetto e Coppa Italia, mentre le viola sono le ultime finaliste della coppa nazionale. La partita è già a suo modo storica, in quanto segna il debutto di TIMVISION come title-sponsor di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa femminile.

L’accordo prevede che TIMVISION mandi in onda tutte le sei partite del campionato di Serie A femminile (cinque in diretta e una in differita), oltre agli highlights, alle fasi finali della Coppa Italia e la Supercoppa, a partire proprio da Juve-Fiorentina.

TIMVISION diventa inoltre il nuovo “canale della FIGC”: a parte i diritti ceduti in esclusiva dalla Federazione alla Rai o a Sky, la tv di TIM trasmetterà incontri delle nazionali giovanili, tornei per club organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, partite delle “Leggende Azzurre” e altri contenuti originali realizzati dalla FIGC, ai cui tesserati verrà offerto l’abbonamento al canale.

La partnership rappresenta un passaggio fondamentale nella crescita di un movimento che dallo scorso settembre vede Ludovica Mantovani, figlia del compianto ex patròn della Sampdoria Paolo Mantovani, alla guida della Divisione Calcio Femminile.

Milena Bertolini, c.t. della nazionale azzurra, si è detta “molto felice di quest’unione, perché sappiamo che la nostra criticità è la poca visibilità. L’exploit al mondiale ha dato una mano, ma un partner così è fondamentale per far conoscere la qualità del calcio femminile. L’obiettivo è avvicinare le top mondiali come gli Stati Uniti”.

Alla crescita economica deve però accompagnarsi una crescita culturale, che ovviamente riguarda “anche” il calcio maschile. Tra i problemi aperti figura certamente l’omofobia ed è per questo che diventa importante il coming out fatto nel corso di un’intervista a “Dribbling” di Elena Linari, difensora della nazionale azzurra e dell’Atletico Madrid.

"Qui a Madrid non ho nessun problema, anzi”, ha spiegato l’atleta toscana. “In Italia, invece, sono la prima ad aver paura di affrontare l'argomento perché non so quale potrebbe essere la reazione. Ho paura del giudizio delle persone. I veri problemi della vita sono altri. C'è gente che soffre e noi ci lamentiamo perché un figlio è omosessuale? Abbiamo sbagliato tutto”.

“Quando si ha un figlio la cosa più importante è che sia felice. Se è felice con una relazione omosessuale non vedo dove sia il problema. La reazione di mia nonna quando lo ha saputo è stata toccante. Era contenta, ma piangendo mi ha detto di avere paura per me perché non siamo tutelate. Io ho pianto, ma di gioia di fronte a parole pronunciate da una persona di 80 anni”.

