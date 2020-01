Thorvaldsdottir come Ibra: arriva al Milan e firma subito i gol decisivi!

di Lorenzo Zacchetti

E' stato un debutto da sogno quello di Berglind Bjorg Thorvalsdottir, attaccante islandese appena acquistata dal Milan. La società rossonera ha annunciato il suo ingaggio, finalizzato nei giorni scorsi, a poche ore dall'inizio del posticipo contro la Roma e la nuova arrivata si è subito dimostrata decisiva realizzando due reti.



Il Milan aveva cominciato male, andando sotto di due reti per la doppietta di Lindsey Thomas, ma ha saputo mantenere i nervi saldi.

Complice la prematura uscita dal campo della ex Manuela Giugliano (per la nazionale azzurra si teme un nuovo stop per infortunio), la squadra di Ganz ha ripreso il controllo della partita e l'ha ribaltata negli ultimi venti minuti: Thorvaldsdottir al 70°, Refiloe Jane al 78° e ancora Thorvaldsdottir all'88° hanno firmato la clamorosa rimonta.

Il successo del Milan fa seguito a quello delle cugine dell'Inter: interrompendo una striscia negativa, la squadra di Attilio Sorbi si è imposta per 3-0 sul campo del Verona, con le reti di Tarenzi, Merlo e Marinelli. Un successo che permette alle nerazzurre di raggiungere l'Empoli al sesto posto.

In cima alla classifica sembra davvero irraggiungibile la Juventus, che ha vinto proprio sul campo dell'Empoli per 2-1, grazie alla rete decisiva di Cernoia.

L'unica squadra a tenere il passo delle bianconere è, come nelle passate stagioni, la Fiorentina. Le viola hanno stravinto il derby con la Florentia San Gimignano per 6-1, rimanendo così a -6 dalla capolista. Il distacco è importante, ma dopo una sola giornata del girone di ritorno c'è ancora tutto da giocare.

Ma purtroppo non per l'Orobica, che rimane a zero punti dopo la sconfitta di misura contro il Tavagnacco, penultimo in classifica.



