Torna la nazionale femminile, si ferma la A. Poi Milan-Inter, ma a Sesto

Torna in campo la nazionale femminile di calcio, che insegue la qualificazione per l’Europeo 2021. Dopo le due vittorie in trasferta contro Israele e Armenia, le Azzurre sono impegnate oggi a Malta (ore 17.30, diretta su RaiDue) e martedì 8 a Palermo contro la Bosnia (stesso orario, sempre in diretta su RaiDue).

Per lasciare spazio al doppio impegno della nazionale, si è fermato il campionato di Serie A, che tornerà il 12/13 ottobre con la terza giornata.

Il big match è senza dubbio il derby tra Milan e Inter, molto atteso dopo la promozione delle nerazzurre nella massima serie.

Dopo aver a lungo caldeggiato l’ipotesi di disputare la stracittadina a San Siro (approfittando della sosta del campionato maschile), alla fine si è optato per lo stadio “Breda” di Sesto San Giovanni, dove il derby andrà in scena alle 15.00 di domenica 13.

Con tutto il rispetto, una cornice decisamente meno emozionante rispetto al mitico Meazza: giocare lì il derby avrebbe rappresentato una promozione eccezionale per il calcio femminile, ancora di più di quanto è stata la sfida tra Juventus e Fiorentina dello scorso campionato.

Gli oltre 39.000 spettatori accorsi allo Stadium torinese rappresentano un record e una pietra miliare per la crescita del movimento, che tuttavia impallidisce rispetto ai numeri di altri Paesi: per Inghilterra-Germania, amichevole che si giocherà a Wembley il 9 novembre, sono già stati venduti più di 75.000 biglietti e, a botteghini ancora aperti, è già sicuro il superamento del precedente record di pubblico.

Il derby di Milano, invece, non potrà godere del prestigio dello stadio di cui tutti parlano – soprattutto in questo periodo – ma potrà consolarsi con la diretta su Sky. La tv satellitare per la terza giornata trasmetterà due gare: oltre al derby meneghino, anche Juventus-Florentia San Gimignano.