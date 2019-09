Tornano in campo le Azzurre: a Milano la Supercoppa del Fùtsal

La c.t. Milena Bertolini ha diramato le convocazioni per il doppio impegno della nazionale femminile: venerdì 4 ottobre in trasferta a Malta e martedì 8 a Palermo contro la Bosnia Erzegovina. Entrambe le partite si giocheranno alle 17.30, con diretta su RaiDue.

Le due sfide sono valevoli per le qualificazioni a Euro 2021 e fanno seguito alle vittorie nelle prime due partite in casa di Israele (3-2) e Georgia (1-0).

Nella lista delle 23 giocatrici convocate c’è anche Giada Greggi: la centrocampista della Roma è alla prima chiamata nella nazionale maggiore, dopo aver fatto parte delle rappresentative giovanili. Confermata nel gruppo l’interista Gloria Marinelli, chiamata a sostituire l’infortunata Barbara Bonansea.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE:

Portiere: Laura Giuliani (Juventus), Francesca Durante (Fiorentina), Rachele Baldi (Empoli);

Difensore: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina, Elena Linari (Atletico Madrid), Linda Tucceri Cimini (Milan);

Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (Milan), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Roma), Benedetta Glionna (Verona), Giada Greggi (Roma), Gloria Marinelli (Inter), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (Roma);

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Daniela Sabatino (Sassuolo), Stefania Tarenzi (Inter).

Per far posto al doppio impegno della nazionale, il campionato di Serie A si ferma fino al 12 ottobre, quando andrà in scena la terza giornata con il derby tra Milan e Inter come big-match. Nel frattempo, le Azzurre festeggiano la conferma al 12° posto nel ranking Fifa: un risultato di prestigio, che in parte ci consola dalla precoce eliminazione dalla Champions League delle nostre rappresentanti. Juventus e Fiorentina infatti non sono riuscite a ribaltare il risultato contro Barcellona e Arsenal, che, anzi, le hanno sconfitte anche al ritorno.

Può invece fare festa il Kick Off, squadra di Fùtsal femminile di San Donato: la formazione di Riccardo Rosso si è infatti aggiudicata la Supercoppa, sconfiggendo la Salinis a Molfetta. La squadra pugliese ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0, ma nella ripresa le milanesi hanno rimontato grazie alle doppiette di Bettioli e Pomposelli e alla rete di Vanin, vincendo per 5-3 e aggiudicandosi il trofeo per la prima volta nella sua storia, infrangendo anche un tabù che riguardava le squadre lombarde. La Supercoppa finisce in bacheca accanto alle due Coppe Italia già conquistate.