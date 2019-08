Verso il campionato: Inter, 9 calciatrici in campo con le nazionali

di Lorenzo Zacchetti

La lunga attesa è finita: ricomincia la Serie A. Nel weekend riparte il campionato maschile, mentre sabato 14 settembre è il turno di quello femminile.

In attesa del debutto in campionato, ben nove giocatrici dell’Inter saranno impegnate nei prossimi giorni con le rispettive nazionali.

Ecco l’elenco completo delle convocazioni, aggiornato al 24 agosto:

ITALIA: Stefania Tarenzi, proveniente dal Chievo è stata confermata da Milena Bertolini, dopo aver preso parte ai mondiali di Francia 2019. A lei si aggiunge l’esordiente Gloria Marinelli (nella foto), convocata al posto dell’infortunata Barbara Bonansea. I prossimi impegni della nazionale azzurro sono sul campo di Israele (29 agosto) e Georgia (3 settembre) per le qualificazioni agli Europei 2021.

ITALIA UNDER 19: Sofia Colombo e Caterina Fracaros sono state convocate per il doppio test amichevole, che vedrà le azzurrine opposte alla Spagna sia il 1 che il 3 settembre.

FRANCIA: La difensora Julie Debever, classe 1988, è stata convocata per l’amichevole del 31 agosto contro la Spagna.

REPUBBLICA CECA: Eva Bartonova prenderà parte alle partite di qualificazione europea contro la Moldavia (30 agosto) e la Polonia (3 settembre).

BELGIO: Ella Van Kerkhoven il 3 settembre scenderà in campo contro la Croazia, in una sfida valevole per le qualificazioni all’Europeo 2021.

FINLANDIA: Il 2 settembre sarà impegnata contro l’Albania, nelle qualificazioni europee. Ci sarà anche l’interista Anna Auvinen.

PORTOGALLO: Andreia Alexandra Norton è stata convocata dalla squadra lusitana per la doppia amichevole contro le campionesse iridate degli Stati Uniti, in programma il 26 agosto e il 3 settembre.

Allenata da Attilio Sorbi (assistente di Milena Bertolini durante il mondiale di Francia 2019), l’Inter Women debutterà in campionato in casa, opposta all’Hellas Verona allenata da Emiliano Bonazzoli, ex attaccante di Brescia, Reggina, Parma e Sampdoria.