Women's Champions League: Juve e Fiorentina tentano una "Mission Impossible"

di Lorenzo Zacchetti



Juventus e Fiorentina affrontano il ritorno dei sedicesimi di finale della Women’s Champions League con pochissime speranze di evitare l’eliminazione al primo ostacolo.

Mercoledì le bianconere vanno a giocare in casa del Barcellona, che nella gara di andata ad Alessandria si è imposto per 2-0, nonostante il caloroso sostegno del pubblico giunto a tifare per Sara Gama e le sue compagne.

Giovedì tocca alle viola, impegnate sul campo dell’Arsenal dopo la sconfitta interna per 4-0.

Come se non bastasse il cospicuo vantaggio acquisito, entrambe le eurorivali stanno vivendo un momento di splendida forma. Il Barcellona è in testa al campionato con sette punti: pur essendo stato fermato sul pareggio sul campo del Rayo Vallecano, ha impressionato tutti vincendo per 9-1 contro il Tacòn (la sezione femminile del Real Madrid) e poi per 6-1 sull’Atletico Madrid, che lo scorso anno ha vinto la Liga. Una dimostrazione di forza davvero imbarazzante da parte della squadra allenata da Luìs Cortès.

È cominciata bene anche la stagione dell’Arsenal di Joe Montemurro, detentore del titolo femminile inglese. Nelle prime due partite di campionato, le “Gunners” hanno sconfitto Manchester United e West Ham, mentre in F.A. Cup hanno cominciato vincendo 5-0 sul campo delle London City Lionesses. Più ancora che al ritorno con la Fiorentina, il club londinese pensa già alla sfida casalinga di domenica prossima con il Manchester City, selezionata per la diretta-TV a conferma del crescente interesse per il calcio delle “Ladies”.

Un divario nettissimo ancora separa il calcio femminile italiano da quello dei Paesi europei di maggior tradizione. Già dopo le partite di andata, si era evidenziata l’opportunità di rivedere il format della Women's Champions League e introdurre una fase a gironi che permetterebbe a squadre meno esperte come le nostre di prendere gradualmente confidenza con il Gotha d’Europa.

In attesa di decisioni da parte della Uefa, ma anche dei necessari progetti di sviluppo che il calcio femminile italiano deve mettere in campo per conto suo, va detto che sul piano psicologico non avere nulla da perdere può rappresentare un grande vantaggio: libere dalla pressione di dover ottenere un risultato che nessuno si aspetta, Juventus e Fiorentina possono godersi la notte europea senza pensare a nulla altro che divertirsi e fare esperienza internazionale.

E a volte il calcio riserva sorprese impensabili. Proviamoci.