Sogemi, aumento di capitale. Al via i lavori per nuovo mercato ortofrutticolo

L’assemblea di Sogemi che si è tenuta oggi ha deliberato di procedere con l’aumento di capitale di 273 milioni di eurodi cui 49 ml di euro per cassa e 224 ml di euro in natura attraverso il conferimento da parte dell’azionista Comune di Milano della proprietà fondiaria e immobiliare del comprensorio agroalimentare.

Il progetto di sviluppo del Mercato e di realizzazione del nuovo padiglione ortofrutta entra dunque nella sua fase attuativa. Nei prossimi anni l’attuale infrastruttura del 1965 sarà sostituita da 2 nuovi padiglioni destinati alla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli e da una piattaforma logistica dedicata.

Sono inoltre previste opere di riqualificazione del comprensorio affinché il mercato di Milano diventi un polo per aziende e professionisti italiani e internazionali che operano nella filiera agroalimentare, offrendo spazi e servizi competitivi e di eccellenza.

Il Mercato Agroalimentare di Milano, tra i più importanti mercati all’ingrosso d’ Europa, con i suoi 700 mila metri quadri di spazio, 4 mercati - Ortofrutta, Ittico, Fiori e Carni – oltre 1 miliardo di €/anno mila di merci scambiate e 10 milioni di consumatori serviti– rappresenta un’infrastruttura importantissima per la città di Milano e per tutto il mondo agroalimentare lombardo. – afferma Cesare Ferrero, Presidente Sogemi. Purtroppo negli ultimi 20 anni abbiamo assistito ad una progressiva perdita del proprio posizionamento competitivo a causa dell’assenza di un piano di sviluppo e di inadeguati investimenti in una infrastruttura costruita nel 1965 e ormai inefficiente. I mercati di Madrid, Parigi, Barcellona, con volumi di transazioni superiori a 2 Miliardi di euro ci dimostrano il potenziale di queste infrastrutture strategiche per il commercio, l’approvvigionamento e la distribuzione alimentare delle grandi città. Abbiamo molto tempo perso da recuperare, ma il nostro potenziale di crescita può ancora esprimersi appieno.

Milano, città tesa ai modelli delle grandi capitali europee, ha bisogno di un luogo nevralgico e di riferimento per la filiera agroalimentare e una fonte di approvvigionamento moderna per i milanesi, al passo coi tempi e concepito secondo gli principi di innovazione, sostenibilità e qualità, sottolinea Sogemi in una nota.

Il nuovo Foody - Mercato Agroalimentare Milano sarà all’altezza degli standard e delle necessità del capitale lombardo e dell’evoluzione richiesta dalle nuove tecnologie; un punto di raccordo delle merci di tutta Italia con i mercati internazionali, dove è garantita la sicurezza dei prodotti alimentari venduti – oltre 11 milioni di tonnellate ogni anno - lungo tutta la filiera e dove viene valorizzata la produzione locale.