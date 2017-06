Solaro, lite fuori da un kebab: un morto e un ferito grave

Un morto e un ferito grave dopo lite fuori da kebab nel Milanese

Una lite fuori da un kebab, lo scontro, le ferite con i coltelli, da chiarire ancora la possibile fuga in auto, e l'incidente. E' questa la prima ricostruzione e l'ipotesi che per adesso seguono gli investigatori per l'omicidio di un ganese a Solaro, nel Milanese. Poco dopo le 23 di ieri, in piazza San Pietro, i militari in servizio di pattuglia hanno trovato un cadavere all'interno di una Golf che aveva impattato contro un albero: il 46enne ganese aveva una profonda ferita al torace e si trovava al posto di guida del veicolo.

Poco distante e' stato invece trovato un marocchino 43enne con una ferita da arma da taglio all'addome, trasportato in codice giallo all'ospedale di Garbagnate Milanese. Da una prima ricognizione, i due, entrambi gia' noti alla giustizia e armati di coltello, avrebbero avuto una colluttazione, per motivi al momento da accertare, all'esterno del locale in via Carlo Porta. Indagano il nucleo investigativo di Monza e della compagnia di Desio.