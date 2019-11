Soldi illeciti nella ristorazione al Nord: sequestro da 10 milioni

Ordinanza di arresto per nove italiani accusati a vario titolo di reati di associazione per delinquere e trasferimento fraudolento di valori. Sequestrati beni per oltre dieci milioni di euro, tra cui quote societarie di alcuni ristoranti appartenenti ad una nota catena di "giro-pizza", riferibili, in prima istanza, ad un noto pregiudicato contiguo alla criminalità organizzata calabrese. L'operazione si è svolta all'alba di oggi ed ha visto coinvolta la Polizia di Milano tra Lombardia e Piemonte. Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Milano e dai poliziotti della Divisione anticrimine milanese, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano, hanno fatto luce sugli interessi di soggetti contigui a cosche calabresi riguardanti il reinvestimento di denaro frutto di attività illecite, con immissione di grandi capitali nel circuito della grande ristorazione nel Nord Italia.