Sole24Ore, Ordine Giornalisti Lombardia parte civile nel processo a Napoletano

L’Ordine dei Giornalisti della Lombardia si è costituito parte civile nel processo che vede coinvolto l’ex direttore del Sole 24 ore Roberto Napoletano. L'uomo è accusato di false comunicazioni sociali e aggiotaggio informativo nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte irregolarità nei conti del gruppo. Oggi in aula, è stata depositata una memoria con cui la difesa di Napoletano ha preannunciato le questioni preliminari. L’udienza è stata rinviata al 13 febbraio per via di un impedimento di uno dei due giudici a latere che essendo malato è stato sostituito per l’udienza da un collega. Il 13 febbraio si svolgerà la discussione sulle parti civili e il Tribunale deciderà quali ammettere e quali no.