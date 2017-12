Solo un giovane lombardo su dieci intende fare un figlio: la ricerca

Politiche familiari, la ricerca Eupolis sui giovani lombardi



Tra i giovani lombardi solo uno su dieci ha intenzione di avere un figlio: è la fotografia dell'istituto di Ricerca regionale Eupolis, che racconta come solo il 10% degli intervistati sta cercando di fare un figlio. Ma il 60% afferma di essere "propenso in generale" ad averne. La ricerca racconta di un tasso di fecondità in Lombardia pari a 1,44 figli a donna, leggermente superiore alla media nazionale ma inferiore alla media europea. Tra i fattori considerati disincentivanti: l'insicurezza sociale dovuta al precariato, la preoccupazione per il futuro dei figli, il timore di un abbassamento della qualità dei servizi in campo assistenziale e sanitario.

Dati che si prestano anche a letture politiche. Così, come riporta il quotidiano Il Giorno, il presidente del consiglio regionale Raffaele Cattaneo: "Occorre pensare a nuove politiche di sostegno alla famiglia che aiutino i giovani a fare figli, perché se non c’è questa volontà concreta, la nostra società non può avere futuro. Abbiamo oggi 150 anzia-ni ogni 100 giovani, si prevede che fra trent’anni ce ne saranno 250 su 100".

Polemico Dario Violi, candidato Cinque Stelle per la Regione: "Oltre ad accendere inutilmente luci sul Pirel-lone per il Family Day, la Regione ha fatto poco o nulla per sostenere concretamente le famiglie. Nei punti chiave del nostro programma regionale c’è il sostegno alle imprese che stabilizzano i lavoratori e la promozione delle politiche di conciliazione famiglia lavoro".

Il 62% dei ragazzi tra i 18 ed il 34 anni dichiara di lavorare, i Neet (né studio, né lavoro) sono il 14%. E' la metà del valore nazionale, ma si tratta di un dato più alto che in Germania.