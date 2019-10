“Sonata d’autunno”: sul palco di Apres-Coup nel segno di Bergman

Apres-coup Milano presenta “Sonata d’autunno”, liberamente tratto da “Sinfonia d’autunno” di Ingmar Bergman.

Un testo e uno spettacolo di grande portata emotiva, quello che calcherà il palco di Après-coup Milano, via Privata della Braida 5, il prossimo 24 ottobre alle 21.

I personaggi che lo popolano sono una madre, Charlotte, e due figlie, Eva e Helena, che rappresentano il suo fallimento come pianista e come donna.

La drammaturgia e la regia dello spettacolo sono di Tiziana Bergamaschi, mentre in scena ci saranno Stefania Bregoli, Chiara Costrivio e Nadia Santamaria, accompagnati da Federico Filippo Fagotto al violoncello. Sinfonia d'autunno fu l'ultimo lavoro di Bergman realizzato per il cinema e rimane il film bergmaniano per eccellenza, dove il dramma affonda le mani nell'amore filiale.

La musica e il silenzio, il detto e il non detto, l’odio e l’amore, la malattia e il dolore sono i temi che s’intrecciano in quest’opera, creando un magma emotivo che coinvolge e attrae nel suo vortice. Il pubblico a stretto contatto con le attrici si trova avvolto da questa storia che ci appartiene e che ci fa dire con Eva: “Non si finisce mai di essere una madre e una figlia”.I rapporti complessi e la resa dei conti che, in una notte d’insonnia, evidenziano le verità delle tre donne, ci pongono domande a cui è difficile rispondere con la logica o decidendo a chi addossare la maggior colpa. Possiamo solo prender atto che a volte la comunicazione diventa difficile e distrugge i rapporti umani, le parole nascondono insidie e il linguaggio del corpo mostra il non detto. I personaggi femminili, disegnati magistralmente, orchestrano con fluida ricchezza e autenticità di sfumature un groviglio di sentimenti che non troveranno soluzione in questo incontro, pur aprendo a possibili nuovi scenari. La lezione che ci si chiede d’apprendere è di non nascondere la tenerezza, non innalzare muri, ma cercare di comprendere e amare il prossimo partendo da chi più ti è vicino.

INGRESSO: 15 EURO comprensivo di un calice di vinoInfo e prenotazioni: proscenio@apres-coup.it | 02.38243105