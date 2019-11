Sondrio: cervi inseguiti da scooter si lanciano da un ponte di 30 metri. VIDEO

Sondrio: cervi inseguiti da uno scooter si lanciano da un ponte di 30 metri

"Insegue divertito tre cerve con un motorino, costringendone due a lanciarsi da un ponte di 30 metri. Un video scioccante. Non pago dell'atto criminale insegue la terza che si getta nel fiume, priva di forze. È accaduto nella strada provinciale 4, in prossimità del ponte di Ganda sul fiume Adda, ai confini del territorio comunale di Morbegno (Sondrio). È un comportamento illegale per il quale sporgeremo opportuna denuncia alla Polizia Postale al fine di arrivare all’autore della barbarie. Le immagini testimoniano un vero e proprio maltrattamento che sarebbe potuto terminare con un esito drammatico, tanto per gli animali quanto per il centauro. Il video è stato condiviso in una chat Whatsapp per poi rimbalzare sui social. Sono state già avviate le indagini per identificare gli autori del folle gesto”, così in una nota Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape).