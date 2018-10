Sondrio, insulti razzisti e botte: in ospedale 28enne senegalese

Sondrio, insulti razzisti e botte contro un 28enne senegalese

Stava andando al lavoro quando è stato insultato e aggredito per il colore della sua pelle, preso a calci e pugni fino a essere costretto ad andare in ospedale. È successo a Morbegno, in provincia di Sondrio, la vittima è un senegalese di 28 anni. Erano le 2 della notte di sabato quando il migrante si stava recando in un panificio della città, dove lavora, ed è stato avvicinato da un gruppo di giovani che hanno cominciato a insultarlo per il colore della pelle. Gli aggressori sarebbero stati individuati grazie anche alle riprese delle telecamere di sorveglianza.