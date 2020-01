Sondrio, pizzeria vieta l'ingresso ai bambini maleducati: "State a casa"

Sondrio, pizzaiolo vieta l'ingresso ai bambini maleducati

"I bambini lasciati incustoditi a correre in giro per il locale, che urlano o in piedi sulle sedie disturbano gli altri clienti. Pertanto ci riserviamo il diritto di prenderli in cucina a lavare i piatti, con tanto di nastro adesivo sulla bocca": inizia così il messaggio contenuto nel cartello affisso dal 25enne Gabriele Berbenni, pizzaiolo titolare della pizzeria Bagà di Villa Tirano, Sondrio. Ton semischerzosi che non nascondono quella che è la perentoria richiesta del ristoratore, che sta facendo molto discutere in questi giorni. Prosegue infatti il cartello: "I clienti che vengono nel nostro locale hanno il piacere di passare il loro pranzo/cena in assoluta tranquilità senza sottofondi di bambini maleducati che strillano". Quali opzioni per i genitori? "Venire a Bagà senza bambini; educare i vostri figli; cambiare pizzeria; starvene a casa vostra".